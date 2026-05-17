Каспер Рууд: «Я играл со всеми топ-игроками – немногие могут достичь такого уровня, как Синнер. Если вообще кто-то может»

Рууд прокомментировал поражение от Синнера в финале в Риме.

Каспер Рууд поделился мыслями после поражения от Янника Синнера в финале «Мастерса» в Риме. Норвежец уступил ему со счетом 4:6, 4:6

– Смотрели ли вы полуфинал Янника против Медведева? Пытались ли вы перенять что-то из того, что делал Даниил? Я заметил, что в начале матча вы часто использовали укороченные. Был ли у вас какой-то план действий, учитывая, что у Янника в том матче были проблемы с физической формой?

– Да, конечно, я смотрел матч Янника и Даниила, который шел последние несколько дней. Особенно в пятницу вечером казалось, что обоим игрокам было физически довольно тяжело. Особенно Яннику – он, похоже, испытывал серьезные трудности с разными вещами.

Я старался думать, что чем дольше длится матч, тем лучше для меня. Но нельзя просто решить, что матч с Янником будет длинным. Обычно он выходит и побеждает всех за час. Сегодня матч был хотя бы немного длиннее.

Иногда были отличные, напряженные розыгрыши. Но сегодня они, похоже, не доставляли ему неудобств. Что поделать? Можно сосредоточиться на сопернике только до определенной степени. Лучше сосредоточиться на себе, чтобы понимать это и играть как можно лучше.

Я держал это в уме. Я выходил на корт, думая, что это будет тяжелый матч и Янник будет в хорошей форме. Но я не строил свою тактику на том, что видел в пятницу, нет.

Матч в этом году был определенно лучше, чем в прошлом, когда у меня правда не было шансов. Я отлично начал матч, именно так, как и надеялся: сразу же повел с брейком. Для Янника в последнее время это не очень характерно. Ситуация оказалась немного иной, чем та, к которой он, вероятно, привык. Но он не сдался и тут же ответил мне брейком. Игра развернулась по-настоящему.

К сожалению, я немного сбавил обороты в конце первого сета и в начале второго. Именно в тот момент исход матча еще не был предрешен, но он вышел вперед. Мне уже было нелегко отыграться. У меня был один брейк-пойнт во втором сете, но я его не реализовал. Он поднял уровень игры.

Думаю, главное отличие в том, что во втором сете он действительно стал лучше подавать. Я практически ничего не мог сделать на приеме, играл слишком коротко. А когда ты играешь слишком коротко или недостаточно точно против Янника, он просто сносит тебя с корта.

Но я думаю, что во втором сете или когда в первом сете я отдал брейк, я довольно хороших подавал, а он просто хорошо принимал. Так что дело не в том, что я просто отдал матч. Конечно, когда начинаешь хорошо, у тебя появляется хорошее предчувствие. Но ты понимаешь, что впереди еще много тенниса.

Просто он невероятный игрок. Я играл со всеми топ-игроками за карьеру – немногие могут достичь такого уровня, как он, когда он в лучшей форме. Если вообще кто-то в мире может, – сказал норвежец на пресс-конференции.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Все из нынешнего тура ,которые играли против БИГ-3 -Медведев,Рууд,Зверев ,говорят одно и тоже-Синнер как минимум им не уступает...и ведь не скажешь что они в теннисе не разбираются...и цифры и рекорды это подтверждают объективно.

Но пикейным жилетам со спортса лучше знать...у них все ясно/понятно-допинг и коллапс...)
ОтветRatush
Да ничего подобного. Янник на каком пике не был, но пик бигов всегда выше был из-за вариативности. Из-за этого грешнику тяжело с условным Медведевым или Карлосом. Даже пиковый Маррей, который все тащил, оставил бы Синнера за бортом. Тот же Дель По бы это Янник на максимальках и без травм
Ответnsxt4fjkvg
Бессмысленно об этом рассуждать. Это в области фантастики. Все равно, что рассуждать - кого бы побил Мохаммед Али в современном боксе или как бы играл Пеле в современном футболе.
Наконец-то пошли разговоры, что Синнер возможно даже выше святой троицы.
ОтветDOCTR
Зависит от покрытия. хотел бы я глянуть матч между 24- летним Синнером и 24- летним Надалем в Париже. Но увы.
ОтветBat Stef
Лучше с 22-летним. Но и 24-летний Надаль бы выиграл
Комментарий удален пользователем
ОтветArthritis
Что значит дарит достижения, если он объективно слабее всех перечисленных тобою игроков?
ОтветВерховенский1990
Комментарий удален пользователем
Согласен, не многие на таком уровне смогли пережить попадание на допинге вообще без каких либо последствий, ну то есть последствий просто ноль, даже те титулы что он выиграл на допинге не отобрали, пару месяцев отдохнул и всё, есть ли вообще такие примеры в спорте?
