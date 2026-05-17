0

Рим (ATP). Финал. Синнер обыграл Рууда

В Риме прошел финал «Мастерса».

Янник Синнер победил Каспера Рууда в финале «Мастерса» в Риме.

Сетка турнира здесь.

Internazionali BNL d’Italia

Рим, Италия

6 – 17 мая 2026

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 8 235 540 евро

Открытые корты, грунт

Финал

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoATP
logoЯнник Синнер
logoОткрытый чемпионат Италии
logoКаспер Рууд
результаты

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Ходят слухи, что борьбы не будет
ОтветGuillermo
Ходят слухи, что борьбы не будет
Чудо будет?
ОтветJim Morisson
Чудо будет?
Будет, матч переносят ,то на 10мин ,то на 20.
Ну что, будет исторический рекорд - 6-й Мастерс подряд?, такое не снилось даже Новаку...
ОтветsFavour
Ну что, будет исторический рекорд - 6-й Мастерс подряд?, такое не снилось даже Новаку...
Конечно, потому что тогда у Новаче ещё двое были из биг три, в отличие от Синнера, который сейчас один шакалит турнир за турниром, вот и вся разница)))
Ответcosta0545
Конечно, потому что тогда у Новаче ещё двое были из биг три, в отличие от Синнера, который сейчас один шакалит турнир за турниром, вот и вся разница)))
Он вроде как два турнира один "шакалит". Предыдущие четыре Алькарас был в строю как бы. Да и подобные серии отражают скорее невероятную стабильность потому что на дистанции в десятки игр подряд вероятность проиграть кому-либо по разным причинам огромная. Это же спорт, в который играют люди, которые ошибаются.
Каспер просто отличный теннис показывает
ОтветTango442
Каспер просто отличный теннис показывает
Пока хорошо работают двухходовки
ОтветSincere
Пока хорошо работают двухходовки
Много энергии отнимает… надолго вряд ли хватит
Необычная роль у Рууда в истории конечно - против него в финалах Алькарас взял свой первый мастерс и шлем, Джокович - тройной карьерный шлем (третий РГ), Синнер возьмет карьерный мастерс 😂
Оо, а Надаль взял свой последний шлем в финале с ним (и последний титул вообще). Как такое может быть с одним человеком)))
ОтветSincere
Необычная роль у Рууда в истории конечно - против него в финалах Алькарас взял свой первый мастерс и шлем, Джокович - тройной карьерный шлем (третий РГ), Синнер возьмет карьерный мастерс 😂 Оо, а Надаль взял свой последний шлем в финале с ним (и последний титул вообще). Как такое может быть с одним человеком)))
Безукоризненный консьерж-сервис..
ОтветStas Salesov
Безукоризненный консьерж-сервис..
Скорей бы конец матча чтобы увидеть как Рууд с радостной улыбкой обнимет Синнера у сетки)
Меня уже тошнит от рыжего 🤦‍♂️
Ответdaria.spb.md@icloud.com
Меня уже тошнит от рыжего 🤦‍♂️
А зачем смотрите? Извращенцы.
Ответdaria.spb.md@icloud.com
Меня уже тошнит от рыжего 🤦‍♂️
На солёное не тянет?
Один олдовый Медведев достойно противостоял Синнеру, остальные немощи.
Будет сложный финал. Удачи Яннику 👍.
Рууд жестко пошутил про итальянский футбол😆😆 чтоб макаронам жизнь медом не казалась
ОтветSincere
Рууд жестко пошутил про итальянский футбол😆😆 чтоб макаронам жизнь медом не казалась
А норвежский футбол это вершина вершин конечно же
Ответalmatros
А норвежский футбол это вершина вершин конечно же
Не вершина , но итальянцев где футбол как религия , отхлестали )))
В лыжах у норгов нет таких проблем как у итальяшек в футболе )
Рууд испугался своей прыти
Будничное продырявливание , приятного просмотра
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Гамбург (ATP). Де Минаур сыграет с Давидовичем-Фокина, Пол вышел в 1/4 финала, Хачанов, Оже-Альяссим, Меньшик, Шелтон выбыли
сегодня, 15:10Live
Надаль о травме Алькараса: «Я дважды получал такую травму. Если правильно восстановиться, никаких последствий не будет»
сегодня, 15:09
Этчеверри упустил семь матчболов и проиграл Полу на пятисотнике в Гамбурге
сегодня, 14:18
Женева (ATP). Риндеркнеш борется с Дьере, Вавринка встретится с Микельсеном, Бублик – с Бутвиласом, Рууд вышел в 1/4 финала, Фриц, Циципас выбыли
сегодня, 14:07Live
Ролан Гаррос. Квалификация. Корнеева, Приданкина, Стивенс вышли в финал, Андрееску, Плишкова выбыли
сегодня, 14:00Live
Рабат (WTA). 2-й круг. Тьен играет с Осорио, Аранго – с Бондар, Паркс выбыла
сегодня, 13:58Live
Ролан Гаррос. Квалификация. 2-й круг. Сафиуллин встретится с Шверцлером, Гоффен, Томич выбыли
сегодня, 13:02
Страсбург (WTA). Наварро встретится с Йович, Мбоко, Касаткина вышли в 1/4 финала, Таусон, Александрова выбыли, Олейникова снялась
сегодня, 13:01
Меньшик впервые с марта 2025-го проиграл сет с баранкой. По ходу матча он швырнул ракетку, а потом на нее наступил
сегодня, 12:51Видео
Фриц провел и проиграл первый матч с марта
сегодня, 12:20
Ко всем новостям
Последние новости
Хачанов о финале Кубка России по футболу: «Буду поддерживать Эдика Сперцяна»
16 мая, 10:31
Алькарас и Руне играли вместе еще в 13 лет – в парном разряде на турнире во Франции!
14 мая, 16:54ВидеоСпортс"
Мыскина представила капсульную коллекцию с брендом одежды RAQUETA Sport
7 мая, 20:08Фото
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
4 мая, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
4 мая, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Рекомендуем