Серб Новак Джокович, в четвертьфинале проигравший австрийцу Доминику Тиму со счетом 6:7, 3:6, 0:6, прокомментировал спад, который наступил после его прошлогодней победы в Париже.

«Очевидно, что очень трудно выбраться из такой ситуации и понять, как двигаться дальше. Но я хотя бы пытаюсь. Я стараюсь прибавить, снова вернуться на высокий уровень. Я знаю, что мне покорялись высочайшие достижения, и эти воспоминания, этот опыт дают мне причину верить, что все может повториться. Хотя и понимаю, что на вершину стремлюсь не только я.

Например, – молодой игрок, восходящая звезда, и он голоден до побед, очень хочет выиграть «Большой шлем». У него очень хорошие шансы. И за титул борются многие игроки. Не только я. Мир вокруг меня не вращается. Я благодарен за все внимание, но его заслуживают и многие другие игроки.

Как я уже говорил, для меня начинается новая глава. Сейчас я пытаюсь разобраться в ситуации. Мне нужно обдумать некоторые вещи и над многим работать. Посмотрим, что выйдет», – сказал серб.

Джокович также не исключил, что возьмет перерыв от тенниса, но отметил, что у него есть определенные обязательства, которые тоже нужно учитывать.

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