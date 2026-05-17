Синнер выиграл рекордный шестой «Мастерс» подряд

Янник Синнер стал чемпионом «Мастерса» в Риме. В финале он обыграл Каспера Рууда со счетом 6:4, 6:4 и повел по личным встречам 5:0.

Синнер обновил собственный рекорд, выиграв шестой «Мастерс» подряд. Его победная серия началась в Париже в ноябре прошлого года. Помимо этого, он первый, кто выиграл пять первых «Мастерсов» сезона.

Итальянец одержал 29-ю победу подряд – он не проигрывает с февраля. Помимо этого, он также выиграл рекордный 34-й матч подряд на «Мастерсах».

Для 24-летнего итальянца это 29-й титул в карьере, десятый – на «Мастерсах», пятый – в этом сезоне. Он также выиграл девятый финал подряд. В Риме он взял трофей впервые впервые – он стал первым победителем-итальянцем этого турнира за 50 лет.

За победу Синнер получил 1,171 млн долларов, теперь его призовые за карьеру составляют более 64,6 млн.