0

Синнер выиграл рекордный шестой «Мастерс» подряд

Янник Синнер стал чемпионом «Мастерса» в Риме. В финале он обыграл Каспера Рууда со счетом 6:4, 6:4 и повел по личным встречам 5:0.

Синнер обновил собственный рекорд, выиграв шестой «Мастерс» подряд. Его победная серия началась в Париже в ноябре прошлого года. Помимо этого, он первый, кто выиграл пять первых «Мастерсов» сезона.

Итальянец одержал 29-ю победу подряд – он не проигрывает с февраля. Помимо этого, он также выиграл рекордный 34-й матч подряд на «Мастерсах».

Для 24-летнего итальянца это 29-й титул в карьере, десятый – на «Мастерсах», пятый – в этом сезоне. Он также выиграл девятый финал подряд. В Риме он взял трофей впервые впервые – он стал первым победителем-итальянцем этого турнира за 50 лет.

За победу Синнер получил 1,171 млн долларов, теперь его призовые за карьеру составляют более 64,6 млн.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoЯнник Синнер
logoКаспер Рууд
logoОткрытый чемпионат Италии
logoATP

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Даже во время Надаля победитель Ролан Гаррос не был настолько очевидным.
ОтветVaD
Даже во время Надаля победитель Ролан Гаррос не был настолько очевидным.
Император вполне может забрать! да и СИннер уже на исходе, сейчас идет спад, просто коллапс слишком очевидный, что он даже не пикует, но по игре видно, что спад наступает
ОтветNbw77785
Император вполне может забрать! да и СИннер уже на исходе, сейчас идет спад, просто коллапс слишком очевидный, что он даже не пикует, но по игре видно, что спад наступает
Это просто накопленная усталость - организм молодой восстановится быстро, тем более ментально стимул оч мощный- взять четвертый пока Карлоса нет, а после трава и можно отпуск брать нормальный
68-3 по сетам. Монструозная статистика.
ОтветЙенс Мустерманн
68-3 по сетам. Монструозная статистика.
Ну да! С клостеболом не проблема всё брать. Я бы тоже взял, не тренируясь даже! Доп доп ист тия
Ну вот как к этому относится, когда был пойман на допинге? И отсидел всего 3 месяца)))
ОтветМистер Блин
Ну вот как к этому относится, когда был пойман на допинге? И отсидел всего 3 месяца)))
Потому что руководитель АТР итальяшка
После Надаля в 2010 году все Мастерсы на грунте никто не собирал
ОтветГранитный камушек в груди
После Надаля в 2010 году все Мастерсы на грунте никто не собирал
Ну и до он тоже самое в 2006 сделал- только мастерс был не в Мадриде а в Гамбурге по-моему
Кто нибудь выигрывал 3 грунтовых Мастерса в один сезон ? Рафа ?
ОтветTseren031293
Кто нибудь выигрывал 3 грунтовых Мастерса в один сезон ? Рафа ?
Да, только Рафа
ОтветOphiomorph
Да, только Рафа
Спасибо 😉
Сейчас есть еще Новак Величайший, есть Янник Великолепный, есть Карась Карьерный и есть все остальные прочие.
Ну Армстронг тоже велоспорт прошёл, чем закончилось
Ну ладно, хотя бы не 6:1 и 6:1 — это уже хорошо)))
В мужском теннисе кризис что ли...
Робот-трофеесос!
Синнер-клиннер!
Чисто заметает!
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Гамбург (ATP). Де Минаур сыграет с Давидовичем-Фокина, Пол вышел в 1/4 финала, Хачанов, Оже-Альяссим, Меньшик, Шелтон выбыли
сегодня, 15:10Live
Надаль о травме Алькараса: «Я дважды получал такую травму. Если правильно восстановиться, никаких последствий не будет»
сегодня, 15:09
Этчеверри упустил семь матчболов и проиграл Полу на пятисотнике в Гамбурге
сегодня, 14:18
Женева (ATP). Риндеркнеш борется с Дьере, Вавринка встретится с Микельсеном, Бублик – с Бутвиласом, Рууд вышел в 1/4 финала, Фриц, Циципас выбыли
сегодня, 14:07Live
Ролан Гаррос. Квалификация. Корнеева, Приданкина, Стивенс вышли в финал, Андрееску, Плишкова выбыли
сегодня, 14:00Live
Рабат (WTA). 2-й круг. Тьен играет с Осорио, Аранго – с Бондар, Паркс выбыла
сегодня, 13:58Live
Ролан Гаррос. Квалификация. 2-й круг. Сафиуллин встретится с Шверцлером, Гоффен, Томич выбыли
сегодня, 13:02
Страсбург (WTA). Наварро встретится с Йович, Мбоко, Касаткина вышли в 1/4 финала, Таусон, Александрова выбыли, Олейникова снялась
сегодня, 13:01
Меньшик впервые с марта 2025-го проиграл сет с баранкой. По ходу матча он швырнул ракетку, а потом на нее наступил
сегодня, 12:51Видео
Фриц провел и проиграл первый матч с марта
сегодня, 12:20
Ко всем новостям
Последние новости
Хачанов о финале Кубка России по футболу: «Буду поддерживать Эдика Сперцяна»
16 мая, 10:31
Алькарас и Руне играли вместе еще в 13 лет – в парном разряде на турнире во Франции!
14 мая, 16:54ВидеоСпортс"
Мыскина представила капсульную коллекцию с брендом одежды RAQUETA Sport
7 мая, 20:08Фото
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
4 мая, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
4 мая, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Рекомендуем