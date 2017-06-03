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    Джокович отправил участницам «Ролан Гаррос» два букета роз

    Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP WTA Наоми Броади

    Вторая ракетка мира действующий чемпион «Ролан Гаррос» серб Новак Джокович сделал подарок теннисисткам, участвующим в турнире. Серб отправил в женскую раздевалку два букета роз.

    «Когда Новак Джокович удивляет женскую раздевалку двумя огромными букетами прекрасных роз, и ты забираешь их все себе... Шучу. Мерси, Новак!

    Сэр Энди Маррей, теперь мы ждем ваши букеты», – написала в Instagram британка Наоми Броади.

    Фото: Instagram Броади.

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