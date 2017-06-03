Джокович отправил участницам «Ролан Гаррос» два букета роз

Вторая ракетка мира действующий чемпион «Ролан Гаррос» серб Новак Джокович сделал подарок теннисисткам, участвующим в турнире. Серб отправил в женскую раздевалку два букета роз.

«Когда Новак Джокович удивляет женскую раздевалку двумя огромными букетами прекрасных роз, и ты забираешь их все себе... Шучу. Мерси, Новак!

Сэр Энди Маррей, теперь мы ждем ваши букеты», – написала в Instagram британка Наоми Броади.

Фото: Instagram Броади.