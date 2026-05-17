  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Синнер о «Золотом Мастерсе»: «Знал, ради чего играл сегодня, поэтому очень счастлив»
0

Синнер о «Золотом Мастерсе»: «Знал, ради чего играл сегодня, поэтому очень счастлив»

Синнер прокомментировал то, что он собрал «Золотой Мастерс».

Янник Синнер поделился эмоциями после победы на «Мастерсе» в Риме. Он обыграл Каспера Рууда в финале со счетом 6:4, 6:4. Итальянец собрал «Золотой Мастерс» – выиграл все турниры этой категории.

– Вы не раз говорили, что играете не ради рекордов, а ради себя. Как вы думаете, что люди должны вынести из вашей истории, когда вы достигаете таких результатов?

– Конечно, перед турниром или перед отдельными матчами ты понимаешь, ради чего играешь. В некотором смысле это часть моей работы – осознавать, что происходит. Но в то же время я всегда стараюсь поставить себя в отличное положение, чтобы выиграть.

Безусловно, было много напряжения, много сложных моментов, через которые мне пришлось пройти, особенно в психологическом плане. Я начал матч неидеально, но старался сохранять максимальное спокойствие.

Я очень рад этому достижению. Я знал, ради чего играл сегодня, поэтому я очень счастлив.

– Насколько для вас особенно то, что вы выиграли «Золотой Мастерс» в Италии перед домашней публикой и президентом [Серджо] Маттареллой?

– Нет лучшего места, чтобы собрать все «Мастерсы». Это был очень, очень интересный турнир еще в прошлые годы. В 2019 году я дебютировал здесь, на этом корте. Я всегда чувствовал здесь большее внимание, меня переполняли здесь эмоции, все было по-особому. Очень позитивно, но иначе.

Как для итальянца, для меня это одно из самых особенных мест с точки зрения тенниса. Выиграть здесь хотя бы один раз в своей карьере очень многое для меня значит.

– Как вы будете готовиться к «Ролан Гаррос»? Возьмете ли вы несколько дней отдыха? Насколько уверенно вы будете чувствовать себя в Париже?

– Главная задача – как можно лучше восстановиться в ближайшие два-три дня. Тренировок будет немного, это точно, в теннис я не буду играть вообще. Что касается физической подготовки, посмотрим. Сейчас я хочу немного побыть с семьей. Отдохну от тенниса, а с четверга, думаю, буду в Париже. Подготовлюсь – посмотрим, как пойдет.

Сейчас важно отдохнуть.

– Каково это, когда президент приезжает посмотреть на тебя и вручить тебе трофей?

– Это очень многое значит. Потрясающе, какую поддержку получаешь как итальянец здесь, особенно в Риме. Сегодня приезжало много важных людей.

Я старался особо не смотреть за пределы корта и сосредоточиться как можно сильнее. Но, конечно, это очень меня радовало, – сказал итальянец на пресс-конференции.

Синнер побил великий рекорд Джоковича – с запасом

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoATP
logoПолитика
logoОткрытый чемпионат Италии
logoЯнник Синнер

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Это было великолепно. Браво Янник 👏👏👏. Теперь впереди ещё одно важное дело. Ты должен это сделать. Удачи в Париже 👍.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Гамбург (ATP). Де Минаур сыграет с Давидовичем-Фокина, Пол вышел в 1/4 финала, Хачанов, Оже-Альяссим, Меньшик, Шелтон выбыли
сегодня, 15:10Live
Надаль о травме Алькараса: «Я дважды получал такую травму. Если правильно восстановиться, никаких последствий не будет»
сегодня, 15:09
Этчеверри упустил семь матчболов и проиграл Полу на пятисотнике в Гамбурге
сегодня, 14:18
Женева (ATP). Риндеркнеш борется с Дьере, Вавринка встретится с Микельсеном, Бублик – с Бутвиласом, Рууд вышел в 1/4 финала, Фриц, Циципас выбыли
сегодня, 14:07Live
Ролан Гаррос. Квалификация. Корнеева, Приданкина, Стивенс вышли в финал, Андрееску, Плишкова выбыли
сегодня, 14:00Live
Рабат (WTA). 2-й круг. Тьен играет с Осорио, Аранго – с Бондар, Паркс выбыла
сегодня, 13:58Live
Ролан Гаррос. Квалификация. 2-й круг. Сафиуллин встретится с Шверцлером, Гоффен, Томич выбыли
сегодня, 13:02
Страсбург (WTA). Наварро встретится с Йович, Мбоко, Касаткина вышли в 1/4 финала, Таусон, Александрова выбыли, Олейникова снялась
сегодня, 13:01
Меньшик впервые с марта 2025-го проиграл сет с баранкой. По ходу матча он швырнул ракетку, а потом на нее наступил
сегодня, 12:51Видео
Фриц провел и проиграл первый матч с марта
сегодня, 12:20
Ко всем новостям
Последние новости
Хачанов о финале Кубка России по футболу: «Буду поддерживать Эдика Сперцяна»
16 мая, 10:31
Алькарас и Руне играли вместе еще в 13 лет – в парном разряде на турнире во Франции!
14 мая, 16:54ВидеоСпортс"
Мыскина представила капсульную коллекцию с брендом одежды RAQUETA Sport
7 мая, 20:08Фото
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
4 мая, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
4 мая, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Рекомендуем