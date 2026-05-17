Синнер о «Золотом Мастерсе»: «Знал, ради чего играл сегодня, поэтому очень счастлив»

Янник Синнер поделился эмоциями после победы на «Мастерсе» в Риме. Он обыграл Каспера Рууда в финале со счетом 6:4, 6:4. Итальянец собрал «Золотой Мастерс» – выиграл все турниры этой категории.

– Вы не раз говорили, что играете не ради рекордов, а ради себя. Как вы думаете, что люди должны вынести из вашей истории, когда вы достигаете таких результатов?

– Конечно, перед турниром или перед отдельными матчами ты понимаешь, ради чего играешь. В некотором смысле это часть моей работы – осознавать, что происходит. Но в то же время я всегда стараюсь поставить себя в отличное положение, чтобы выиграть.

Безусловно, было много напряжения, много сложных моментов, через которые мне пришлось пройти, особенно в психологическом плане. Я начал матч неидеально, но старался сохранять максимальное спокойствие.

Я очень рад этому достижению. Я знал, ради чего играл сегодня, поэтому я очень счастлив.

– Насколько для вас особенно то, что вы выиграли «Золотой Мастерс» в Италии перед домашней публикой и президентом [Серджо] Маттареллой?

– Нет лучшего места, чтобы собрать все «Мастерсы». Это был очень, очень интересный турнир еще в прошлые годы. В 2019 году я дебютировал здесь, на этом корте. Я всегда чувствовал здесь большее внимание, меня переполняли здесь эмоции, все было по-особому. Очень позитивно, но иначе.

Как для итальянца, для меня это одно из самых особенных мест с точки зрения тенниса. Выиграть здесь хотя бы один раз в своей карьере очень многое для меня значит.

– Как вы будете готовиться к «Ролан Гаррос»? Возьмете ли вы несколько дней отдыха? Насколько уверенно вы будете чувствовать себя в Париже?

– Главная задача – как можно лучше восстановиться в ближайшие два-три дня. Тренировок будет немного, это точно, в теннис я не буду играть вообще. Что касается физической подготовки, посмотрим. Сейчас я хочу немного побыть с семьей. Отдохну от тенниса, а с четверга, думаю, буду в Париже. Подготовлюсь – посмотрим, как пойдет.

Сейчас важно отдохнуть.

– Каково это, когда президент приезжает посмотреть на тебя и вручить тебе трофей?

– Это очень многое значит. Потрясающе, какую поддержку получаешь как итальянец здесь, особенно в Риме. Сегодня приезжало много важных людей.

Я старался особо не смотреть за пределы корта и сосредоточиться как можно сильнее. Но, конечно, это очень меня радовало, – сказал итальянец на пресс-конференции.

