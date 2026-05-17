Алькарас – Синнеру: «Поздравляю с «Золотым Мастерсом»! 🤝🏻 Ты это заслужил! 💪🏻»
Алькарас поздравил Синнера с завоеванием «Золотого Мастерса».
Карлос Алькарас поздравил Янника Синнера после того, как он впервые выиграл «Мастерс» в Риме. Итальянец в 24 года стал вторым в истории обладателем титулов всех турниров этой категории.
Испанец написал в соцсети, отметив аккаунт Синнера: «Поздравляю с тем, что ты собрал «Золотой Мастерс»! 🤝🏻 Ты это заслужил! 💪🏻».
Напомним, в апреле Синнер победил Алькараса в финале турнира в Монте-Карло, взяв первый титул «Мастерса» на грунте.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @carlitosalcarazz
