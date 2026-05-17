Джокович – Синнеру после того, как тот выиграл все «Мастерсы»: «Добро пожаловать в элитный клуб, Янник 😎»
Джокович поздравил Синнера с победой на турнире в Риме.
Новак Джокович отреагировал на победу Янника Синнера на турнире в Риме. Итальянец обыграл в финале Каспера Рууда со счетом 6:4, 6:4.
Серб написал в соцсети по-итальянски: «Поздравляю, Янник! Впечатляюще 🙌👏». Он также поздравил 24-летнего Синнера с тем, что он выиграл все «Мастерсы»: «Добро пожаловать в элитный клуб, Янник 😎».
Ранее серб был единственным обладателем трофеев всех турниров этой категории.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @djokernole
