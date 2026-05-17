  • Джокович – Синнеру после того, как тот выиграл все «Мастерсы»: «Добро пожаловать в элитный клуб, Янник 😎»
Джокович поздравил Синнера с победой на турнире в Риме.

Новак Джокович отреагировал на победу Янника Синнера на турнире в Риме. Итальянец обыграл в финале Каспера Рууда со счетом 6:4, 6:4.

Серб написал в соцсети по-итальянски: «Поздравляю, Янник! Впечатляюще 🙌👏». Он также поздравил 24-летнего Синнера с тем, что он выиграл все «Мастерсы»: «Добро пожаловать в элитный клуб, Янник 😎».

Ранее серб был единственным обладателем трофеев всех турниров этой категории.

Синнер побил великий рекорд Джоковича – с запасом

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @djokernole
Есть большая разница)) выиграть грунтовый мастерс в эпоху Надаля было очень сложно))
С 2005-го по 13-й это делали только Федерер и Джокович, ну и в 2006-м еще тогдашний Мастерс в Гамбурге Робредо взял на отказе Федерера и Надаля.
Жаль только что Мастерс который не покорялся Джоковичу 11 лет отнюдь не грунтовый а вполне себе хардовый Синсиннати. Так что отмазка-так себе)
Император - красавец, всегда поздравляет, уважителен и великодушен.
Чего не скажешь о его болелах.
Да, он может и переплюнуть элитный клуб в скором времени 😪
Ага, надо только ещё раз все мастерсы выиграть по второму кругу, как Джок.
Изи, Джока первый раз только к 31 собрал
