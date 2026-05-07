Мыскина представила капсульную коллекцию с брендом одежды RAQUETA Sport

Экс-вторая ракетка мира Анастасия Мыскина представила первую совместную коллекцию с брендом RAQUETA Sport.

Капсула создавалась при участии чемпионки «Ролан Гаррос »-2004: Мыскина работала над силуэтами, деталями и выбором материалов. В коллекцию вошли платья, юбки-шорты, поло, футболки, лонгсливы и спортивные костюмы с отсылками к эстетике тенниса 2000-х.

Главным символом коллаборации стало фирменное сердечко, которое Мыскина рисовала после своих побед – теперь оно появилось на принтах и вышивках коллекции.

