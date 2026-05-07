Мыскина представила капсульную коллекцию с брендом одежды RAQUETA Sport
Экс-вторая ракетка мира Анастасия Мыскина представила первую совместную коллекцию с брендом RAQUETA Sport.
Капсула создавалась при участии чемпионки «Ролан Гаррос»-2004: Мыскина работала над силуэтами, деталями и выбором материалов. В коллекцию вошли платья, юбки-шорты, поло, футболки, лонгсливы и спортивные костюмы с отсылками к эстетике тенниса 2000-х.
Главным символом коллаборации стало фирменное сердечко, которое Мыскина рисовала после своих побед – теперь оно появилось на принтах и вышивках коллекции.
Фото: RAQUETA Sport
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс''
Настенька - красавица!
Настя просто шикарно выглядит
Мыскина хорошая :3
