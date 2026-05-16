Хачанов о финале Кубка России по футболу: «Буду поддерживать Эдика Сперцяна»

15-я ракетка мира Карен Хачанов считает, что «Краснодар » выиграет Фонбет Кубок России.

– Через три дня после твоего дня рождения в Суперфинале FONBET Кубка России сыграют «Спартак» и «Краснодар». Я знаю, что ты дружишь с игроком «Краснодара» Эдиком Сперцяном, но при этом все детство тренировался на «Спартаке». Кого будешь поддерживать?

– Если честно, я поэтому и не поддерживаю какой-либо клуб. В свое время, когда еще Федя Смолов играл, у меня было много знакомых ребят в разных командах. Соответственно, когда я приходил на матчи, я больше поддерживал игроков, а не клубы. Поэтому в этом случае я, конечно, буду за Эдика.

– Бывало такое, что ты сидишь в боксе у одного, а в душе болеешь за другого?

– Нет, кстати, такого не было.

– А кто победит? Раз ты не болеешь, может, дашь прогноз?

– Думаю, «Краснодар», – сказал Хачанов в интервью Анне Чакветадзе для канала First&Red.