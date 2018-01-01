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    Глеб Кожемякин
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    Глеб Кожемякин

    Gleb Kozhemyakin
    Игры
    2
    Гол+пас
    0+0
    +/−
    1
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 16 января 1998 | 20 лет
    Гражданство Россия
    Клуб  Витязь|Защитник
    Сезон Команда Турнир М Г П О +/- ШВ МИН
    2017/2018
     Витязь
    		 КХЛ 2 0 0 0 1 0 07:07
    Показатели за всю карьеру 2 0 0 0 1 0 07:07
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    Витязь
     


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