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    Чжон Ву Ен

    Чжон Ву Ен

    Woo-Yeong Jeong
    Родился 20 сентября 1999 | 18 лет
    Гражданство Южная Корея
    Амплуа Полузащитник
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