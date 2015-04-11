15 Левандовски (Мюллер)
66 Левандовски (Гетце)
11 апреля 2015, 16:30
Главный судья Маркус Шмидт
Помощники судьи Вольфганг Вальц, Кай Фосс
Запасной судья Норберт Грудзински
Трансляция: HD Спорт
|Бавария
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|84
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|90
|0
|0
|
|70
|0
|0
|
|78
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|90
|0
|0
|
|90
|2
|0
|
|90
|1
|1
|
|7
|0
|0
|
|13
|0
|0
|
|21
|0
|0
|Запасные
|
|Айнтрахт Ф
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|73
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|71
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|71
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|18
|0
|0
|
|20
|0
|0
|
|20
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Мануэль Нойер
|Вр
|13
|Рафинья
|Защ
|14
|Хуан Бернат
|Защ
|17
|Джером Боатенг
|Защ
|21
|Филипп Лам
|Защ
|28
|Хольгер Бадштубер
|Защ
|4
|Данте
|Защ
|14
|Хаби Алонсо
|ПЗ
|19
|Марио Гетце
|ПЗ
|25
|Томас Мюллер
|Нап
|9
|Роберт Левандовски
|Нап
|Пеп Гвардиола
|тренер
|Травмированные
|22
|Том Штарке
|Вр
|27
|Давид Алаба
|Защ
|8
|Хави Мартинес
|Защ
|10
|Арьен Роббен
|ПЗ
|7
|Франк Рибери
|ПЗ
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Кевин Трапп
|Вр
|17
|Александр Мадлунг
|Защ
|22
|Тимоти Чендлер
|Защ
|23
|Андерсон Бамба
|Защ
|6
|Бастиан Очипка
|Защ
|16
|Штефан Айгнер
|ПЗ
|20
|Макото Хасебе
|ПЗ
|21
|Марк Штендера
|ПЗ
|28
|Сонни Киттель
|ПЗ
|14
|Александр Майер
|Нап
|9
|Харис Сеферович
|Нап
|Томас Шааф
|тренер
|Травмированные
|23
|Марко Русс
|Защ
|5
|Карлос Самбрано
|Защ
|32
|Йоэль Герезгихер
|ПЗ
|08.04.2015
|Байер
|0 : 0
|Бавария
|04.04.2015
|Боруссия Д
|0 : 1
|Бавария
|22.03.2015
|Бавария
|0 : 2
|Боруссия М
|04.04.2015
|Айнтрахт Ф
|2 : 2
|Ганновер 96
|21.03.2015
|Штутгарт
|3 : 1
|Айнтрахт Ф
|14.03.2015
|Айнтрахт Ф
|4 : 0
|Падерборн
20:11 Хосеп Гвардиола: «Ситуация с травмированными критическая»|37
12:18 «Порту» – «Бавария». Джексон Мартинес может пропустить матч |19
00:04 Юрген Клопп: «Я знал, что мы сыграем с «Баварией», поэтому вместо жеребьевки Кубка смотрел «Закон и порядок»|48
08:38 Жеребьевка 1/2 финала Кубка Германии. «Бавария» сыграет с дортмундской «Боруссией», «Арминия» примет «Вольфсбург»|49
00:46 «Байер» – «Бавария» – 0:0. Гости выиграли в серии пенальти|26
00:45 Кубок Германии. 1/4 финала. «Байер» уступил «Баварии», менхенгладбахская «Боруссия» проиграла «Арминии» и другие результаты|361
20:45 «Байер» – «Бавария». Стали известны стартовые составы команд|3
08:07 Хосеп Гвардиола: «Боатенг – очень важный для нас игрок. Один из трех лучших центрбеков в мире»|105
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