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    Sports.ru

    Футбол Бавария – Айнтрахт Ф

    Вчерашние матчи Матч-центр
    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Бавария

    Мюнхен
    Текущая форма

    15 Левандовски (Мюллер)

    66 Левандовски (Гетце)

    82 Мюллер (Вайзер)

    Айнтрахт Ф

    Франкфурт-на-Майне
    Текущая форма
    3 : 0
    завершен

    Германия. Бундеслига. 28 тур

    11 апреля 2015, 16:30

    Главный судья Маркус Шмидт

    Помощники судьи Вольфганг Вальц, Кай Фосс

    Запасной судья Норберт Грудзински

    Трансляция: HD Спорт

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    Видео

    Бавария

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Мануэль Нойер Вр
    13  Рафинья Защ
    14  Хуан Бернат Защ
    17  Джером Боатенг Защ
    21  Филипп Лам Защ
    28  Хольгер Бадштубер Защ
    4  Данте Защ
    14  Хаби Алонсо ПЗ
    19  Марио Гетце ПЗ
    25  Томас Мюллер Нап
    9  Роберт Левандовски Нап
     Пеп Гвардиола тренер
    Травмированные
    22  Том Штарке Вр
    27  Давид Алаба Защ
    8  Хави Мартинес Защ
    10  Арьен Роббен ПЗ
    7  Франк Рибери ПЗ

    Айнтрахт Ф

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Кевин Трапп Вр
    17  Александр Мадлунг Защ
    22  Тимоти Чендлер Защ
    23  Андерсон Бамба Защ
    6  Бастиан Очипка Защ
    16  Штефан Айгнер ПЗ
    20  Макото Хасебе ПЗ
    21  Марк Штендера ПЗ
    28  Сонни Киттель ПЗ
    14  Александр Майер Нап
    9  Харис Сеферович Нап
     Томас Шааф тренер
    Травмированные
    23  Марко Русс Защ
    5  Карлос Самбрано Защ
    32  Йоэль Герезгихер ПЗ
    первый тайм второй тайм
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