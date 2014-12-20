android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Футбол Байер – Айнтрахт Ф

    Вчерашние матчи Матч-центр
    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Байер

    Леверкузен
    Текущая форма

    83 Бельараби (Бендер)

    Айнтрахт Ф

    Франкфурт-на-Майне
    Текущая форма

    36 Майер (Инуи) (пенальти)

    1 : 1
    завершен

    Германия. Бундеслига. 17 тур

    20 декабря 2014, 17:30

    Главный судья Вольфганг Штарк

    Помощники судьи Мартин Петерсен, Бенжамин Кортус

    Запасной судья Роберт Хартманн

    Превью Онлайн Статистика ВидеоПрогнозы

    Видео

    Байер

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Бернд Лено Вр
    16  Тин Едвай Защ
    18  Венделл Защ
    21  Омер Топрак Защ
    5  Эмир Спахич Защ
    10  Хакан Чалханоглу ПЗ
    27  Гонсало Кастро ПЗ
    38  Карим Бельараби ПЗ
    8  Ларс Бендер ПЗ
    11  Штефан Кисслинг Нап
    7  Сон Хын Мин Нап
     Рогер Шмидт тренер
    Травмированные
    22   Дэвид Йеллделл Вр
    36  Никлас Ломб Вр
    26  Джулио Донати Защ
    5  Кирьякос Пападопулос Защ
    3  Штефан Райнартц ПЗ
    27  Робби Круз Нап

    Айнтрахт Ф

    Состав команды по версии Sports.ru
    26  Тимо Хильдебранд Вр
    17  Александр Мадлунг Защ
    22  Тимоти Чендлер Защ
    23  Андерсон Бамба Защ
    6  Бастиан Очипка Защ
    19  Лукас Пьязон ПЗ
    20  Макото Хасебе ПЗ
    21  Марк Штендера ПЗ
    8  Такаси Инуи ПЗ
    14  Александр Майер Нап
    9  Харис Сеферович Нап
     Томас Шааф тренер
    Травмированные
    30  Феликс Видвальд Вр
    15  Констан Джакпа Защ
    23  Марко Русс Защ
    27  Александар Игньовски Защ
    31   Давид Кинсомби Защ
    5  Карлос Самбрано Защ
    32  Йоэль Герезгихер ПЗ
    11  Нельсон Вальдес Нап
    24  Лука Вальдшмидт Нап
    Дисквалифицированные
    16  Штефан Айгнер ПЗ
    первый тайм второй тайм
    • Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции




    Чат

    Сюда еще никто не добрался. Оставьте свое мнение о матче первым!
    Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции

    Новости команд

    19 декабря 2014

    22:12 «Байер» интересуется Бельерином|11

    17 декабря 2014

    23:55 Чемпионат Германии. 16-й тур. Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Вольфсбургом», «Байер» одолел «Хоффенхайм» и другие результаты|136

    15 декабря 2014

    23:15 Габи: «Немецкие клубы не сдаются без боя, так что с «Байером» придется попотеть»|19

    14:20 Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. «Челси» сыграет с «ПСЖ», «Барселона» – с «Ман Сити», «Реал» – с «Шальке»|811

    14 декабря 2014

    21:35 Чемпионат Германии. 15-й тур. «Байер» сыграл вничью с менхенгладбахской «Боруссией», «Вольфсбург» не сумел обыграть «Падерборн» и другие результаты|197

    13 декабря 2014

    15:05 20-летний вратарь Балаев станет первым азербайджанским футболистом в бундеслиге|13

    02:20 Карлос Самбрано может перейти в киевское «Динамо»|4

    11 декабря 2014

    19:19 Карло Анчелотти: «В этом году команды, занявшие вторые места в группах, более конкурентоспособны»|71

    04:49 Мануэль Нойер: «Все четыре наших клуба вышли в плей-офф, это очень хорошо для немецкого футбола»|39



    Лучшие материалы