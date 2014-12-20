20 декабря 2014, 17:30
Главный судья Вольфганг Штарк
Помощники судьи Мартин Петерсен, Бенжамин Кортус
Запасной судья Роберт Хартманн
|Байер
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|71
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|90
|0
|1
|
|90
|0
|0
|
|75
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|20
|0
|0
|
|16
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|
|Айнтрахт Ф
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|70
|0
|0
|
|83
|0
|1
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|8
|0
|0
|
|21
|0
|0
|
|1
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Бернд Лено
|Вр
|16
|Тин Едвай
|Защ
|18
|Венделл
|Защ
|21
|Омер Топрак
|Защ
|5
|Эмир Спахич
|Защ
|10
|Хакан Чалханоглу
|ПЗ
|27
|Гонсало Кастро
|ПЗ
|38
|Карим Бельараби
|ПЗ
|8
|Ларс Бендер
|ПЗ
|11
|Штефан Кисслинг
|Нап
|7
|Сон Хын Мин
|Нап
|Рогер Шмидт
|тренер
|Травмированные
|22
|Дэвид Йеллделл
|Вр
|36
|Никлас Ломб
|Вр
|26
|Джулио Донати
|Защ
|5
|Кирьякос Пападопулос
|Защ
|3
|Штефан Райнартц
|ПЗ
|27
|Робби Круз
|Нап
|Состав команды по версии Sports.ru
|26
|Тимо Хильдебранд
|Вр
|17
|Александр Мадлунг
|Защ
|22
|Тимоти Чендлер
|Защ
|23
|Андерсон Бамба
|Защ
|6
|Бастиан Очипка
|Защ
|19
|Лукас Пьязон
|ПЗ
|20
|Макото Хасебе
|ПЗ
|21
|Марк Штендера
|ПЗ
|8
|Такаси Инуи
|ПЗ
|14
|Александр Майер
|Нап
|9
|Харис Сеферович
|Нап
|Томас Шааф
|тренер
|Травмированные
|30
|Феликс Видвальд
|Вр
|15
|Констан Джакпа
|Защ
|23
|Марко Русс
|Защ
|27
|Александар Игньовски
|Защ
|31
|Давид Кинсомби
|Защ
|5
|Карлос Самбрано
|Защ
|32
|Йоэль Герезгихер
|ПЗ
|11
|Нельсон Вальдес
|Нап
|24
|Лука Вальдшмидт
|Нап
|Дисквалифицированные
|16
|Штефан Айгнер
|ПЗ
|17.12.2014
|Хоффенхайм-1899
|0 : 1
|Байер
|14.12.2014
|Байер
|1 : 1
|Боруссия М
|09.12.2014
|Бенфика
|0 : 0
|Байер
|17.12.2014
|Айнтрахт Ф
|4 : 4
|Герта
|12.12.2014
|Хоффенхайм-1899
|3 : 2
|Айнтрахт Ф
|07.12.2014
|Айнтрахт Ф
|5 : 2
|Вердер
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