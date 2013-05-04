android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Футбол Айнтрахт Ф – Фортуна

    Вчерашние матчи Матч-центр
    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Айнтрахт Ф

    Франкфурт-на-Майне
    Текущая форма

    30 Майер (Лакич)

    50 Лакич (Инуи)

    87 Майер (Челоцци)

    Фортуна

    Дюссельдорф
    Текущая форма

    78 Шахин

    3 : 1
    завершен

    Германия. Бундеслига. 32 тур

    4 мая 2013, 17:30

    Главный судья Петер Зиппель

    Помощники судьи Кристиан Ляйхер, Торстен Шиффнер

    Запасной судья Детлеф Шеппе

    Превью Онлайн Статистика ВидеоПрогнозы

    Видео

    Айнтрахт Ф

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Ока Николов Вр
    15  Констан Джакпа Защ
    23  Андерсон Бамба Защ
    23  Марко Русс Защ
    24  Себастьян Юнг Защ
    5  Карлос Самбрано Защ
    16  Штефан Айгнер ПЗ
    20  Себастьян Роде ПЗ
    8  Такаси Инуи ПЗ
    11  Срджан Лакич Нап
    14  Александр Майер Нап
     Армин Фе тренер
    Травмированные
    1  Кевин Трапп Вр
    33  Александр Хин Защ
    34  Эрик Вилле Защ
    36  Марк-Оливер Кемпф Защ
    39  Юлиан Дудда Защ
    5  Мартин Амедик Защ
    27  Пирмин Швеглер ПЗ
    28  Сонни Киттель ПЗ

    Фортуна

    Состав команды по версии Sports.ru
    33  Фабиан Гифер Вр
    19  Тобиас Левельс Защ
    2  Мартин Латка Защ
    21  Йоханнес ван ден Берг Защ
    4  Стелиос Малезас Защ
    11  Аксель Беллингхаузен ПЗ
    13  Адам Бодзек ПЗ
    17  Андреас Ламбертц ПЗ
    8  Роберт Теше ПЗ
    23  Робби Круз Нап
    27  Штефан Райзингер Нап
     Норберт Майер тренер
    Травмированные
     Кристиан Рамирес Защ
    3   Леон Балогун Защ
    18  Матис Болли ПЗ
    25  Тугрул Эрат ПЗ
    29   Алиосман Айдын ПЗ
    32  Бастиан Мюллер ПЗ
    первый тайм второй тайм
    • Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции




    Чат

    Сюда еще никто не добрался. Оставьте свое мнение о матче первым!
    Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции

    Новости команд

    3 мая 2013

    06:14 Робби Круз близок к переходу из «Фортуны» в «Байер»|2

    30 апреля 2013

    10:26 Андрей Воронин: «Если не получится остаться в «Динамо», попробую свои силы в МЛС»|17

    28 апреля 2013

    21:25 Чемпионат Германии. 31-й тур. «Шальке» разгромил «Гамбург», «Айнтрахт» и «Майнц», голов не забили и другие результаты|119

    27 апреля 2013

    22:43 «Фортуна» – «Боруссия» Дортмунд. Голевая серия Левандовского из двенадцати матчей подряд прервалась|9

    25 апреля 2013

    23:34 Полузащитник «Айнтрахта» Роде перейдет в «Баварию»|21

    21 апреля 2013

    21:40 Чемпионат Германии. 30-й тур. «Фрайбург» выиграл у «Штутгарта» и другие матчи|188

    20:30 «Герта» досрочно вернулась в бундеслигу|13

    16 апреля 2013

    09:03 Андрей Фомичев: «Может, мне когда-нибудь доведется поиграть в России»|7

    00:24 «Шальке» может приобрести вратаря «Фортуны» Гифера|0

    14 апреля 2013

    21:23 Чемпионат Германии. 29-й тур. «Аугсбург» победил «Айнтрахт», «Штутгарт» обыграл менхенгладбахскую «Боруссию» и другие результаты|53



    Лучшие материалы