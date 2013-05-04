4 мая 2013, 17:30
Главный судья Петер Зиппель
Помощники судьи Кристиан Ляйхер, Торстен Шиффнер
Запасной судья Детлеф Шеппе
|Айнтрахт Ф
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|49
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|68
|0
|1
|
|89
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|2
|0
|
|90
|1
|1
|
|2
|0
|0
|
|42
|0
|1
|
|23
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Фортуна
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|59
|0
|0
|
|82
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|58
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|9
|0
|0
|
|32
|0
|0
|
|33
|1
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Ока Николов
|Вр
|15
|Констан Джакпа
|Защ
|23
|Андерсон Бамба
|Защ
|23
|Марко Русс
|Защ
|24
|Себастьян Юнг
|Защ
|5
|Карлос Самбрано
|Защ
|16
|Штефан Айгнер
|ПЗ
|20
|Себастьян Роде
|ПЗ
|8
|Такаси Инуи
|ПЗ
|11
|Срджан Лакич
|Нап
|14
|Александр Майер
|Нап
|Армин Фе
|тренер
|Травмированные
|1
|Кевин Трапп
|Вр
|33
|Александр Хин
|Защ
|34
|Эрик Вилле
|Защ
|36
|Марк-Оливер Кемпф
|Защ
|39
|Юлиан Дудда
|Защ
|5
|Мартин Амедик
|Защ
|27
|Пирмин Швеглер
|ПЗ
|28
|Сонни Киттель
|ПЗ
|Состав команды по версии Sports.ru
|33
|Фабиан Гифер
|Вр
|19
|Тобиас Левельс
|Защ
|2
|Мартин Латка
|Защ
|21
|Йоханнес ван ден Берг
|Защ
|4
|Стелиос Малезас
|Защ
|11
|Аксель Беллингхаузен
|ПЗ
|13
|Адам Бодзек
|ПЗ
|17
|Андреас Ламбертц
|ПЗ
|8
|Роберт Теше
|ПЗ
|23
|Робби Круз
|Нап
|27
|Штефан Райзингер
|Нап
|Норберт Майер
|тренер
|Травмированные
|Кристиан Рамирес
|Защ
|3
|Леон Балогун
|Защ
|18
|Матис Болли
|ПЗ
|25
|Тугрул Эрат
|ПЗ
|29
|Алиосман Айдын
|ПЗ
|32
|Бастиан Мюллер
|ПЗ
|28.04.2013
|Майнц
|0 : 0
|Айнтрахт Ф
|20.04.2013
|Айнтрахт Ф
|1 : 0
|Шальке-04
|14.04.2013
|Аугсбург
|2 : 0
|Айнтрахт Ф
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