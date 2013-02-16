16 февраля 2013, 21:30
Главный судья Феликс Брих
Помощники судьи Марк Борш, Франк Вилленборг
Запасной судья Вольфганг Вальц
|Боруссия Д
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|90
|0
|0
|
|66
|0
|0
|
|82
|0
|2
|
|89
|0
|0
|
|90
|3
|0
|
|90
|0
|0
|
|31
|0
|0
|
|2
|0
|0
|
|9
|0
|0
|
|25
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Айнтрахт Ф
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|60
|0
|0
|
|74
|0
|0
|
|80
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|77
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|11
|0
|0
|
|14
|0
|0
|
|31
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Роман Вайденфеллер
|Вр
|15
|Матс Хуммельс
|Защ
|26
|Лукаш Пишчек
|Защ
|29
|Марсель Шмельцер
|Защ
|4
|Невен Суботич
|Защ
|10
|Марио Гетце
|ПЗ
|11
|Марко Ройс
|ПЗ
|16
|Якуб Блашчиковски
|ПЗ
|5
|Себастьян Кель
|ПЗ
|6
|Свен Бендер
|ПЗ
|23
|Юлиан Шибер
|Нап
|Юрген Клопп
|тренер
|Травмированные
|22
|Патрик Овомойела
|Защ
|Дисквалифицированные
|9
|Роберт Левандовски
|Нап
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Кевин Трапп
|Вр
|23
|Андерсон Бамба
|Защ
|24
|Себастьян Юнг
|Защ
|5
|Карлос Самбрано
|Защ
|6
|Бастиан Очипка
|Защ
|16
|Штефан Айгнер
|ПЗ
|20
|Себастьян Роде
|ПЗ
|27
|Пирмин Швеглер
|ПЗ
|8
|Такаси Инуи
|ПЗ
|11
|Срджан Лакич
|Нап
|14
|Александр Майер
|Нап
|Армин Фе
|тренер
|Травмированные
|32
|Айкут Озер
|Вр
|33
|Александр Хин
|Защ
|34
|Эрик Вилле
|Защ
|39
|Юлиан Дудда
|Защ
|5
|Мартин Амедик
|Защ
|13.02.2013
|Шахтер
|2 : 2
|Боруссия Д
|09.02.2013
|Боруссия Д
|1 : 4
|Гамбург
|03.02.2013
|Байер
|2 : 3
|Боруссия Д
|09.02.2013
|Айнтрахт Ф
|0 : 0
|Нюрнберг
|02.02.2013
|Гамбург
|0 : 2
|Айнтрахт Ф
|26.01.2013
|Айнтрахт Ф
|2 : 1
|Хоффенхайм-1899
14:57 Роберт Левандовски: «Не знаю, с чего Маттеус решил, что я перейду в «Баварию»|10
13:55 Ханс-Йоахим Ватцке: «Вероятность того, что Левандовски решит остаться в «Боруссии», велика»|6
08:19 Томаш Гюбшман: «Было видно, что «Боруссия» свежее»|3
07:25 Рэзван Рац: «Теперь нам нужно учиться жить без Виллиана»|14
06:40 Дуглас Коста: «Неплохой результат, но все равно хотелось бы победить «Боруссию»|0
05:59 Андрей Пятов: «У нас было пару острых контратак, и матч мог закончиться 3:1 в нашу пользу»|4
05:10 Дарио Срна: «На сегодня «Боруссия» физически лучше готова»|0
04:31 Себастьян Кель: «Особой яркости игре «Шахтера» добавляют бразильские исполнители»|1
04:08 Матс Хуммельс: «Ничья – это слишком мало для нас по такой игре»|0
02:58 Мирча Луческу: «Все моменты у «Боруссии» возникали из-за нашего страха или невнимательности»|47
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