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    Sports.ru

    Футбол Боруссия Д – Айнтрахт Ф

    Вчерашние матчи Матч-центр
    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Боруссия Д

    Дортмунд
    Текущая форма

    8 Ройс (Гетце)

    9 Ройс (Хуммельс)

    65 Ройс (Гетце)

    Айнтрахт Ф

    Франкфурт-на-Майне
    Текущая форма
    3 : 0
    завершен

    Германия. Бундеслига. 22 тур

    16 февраля 2013, 21:30

    Главный судья Феликс Брих

    Помощники судьи Марк Борш, Франк Вилленборг

    Запасной судья Вольфганг Вальц

    Превью Онлайн Статистика ВидеоПрогнозы

    Видео

    Боруссия Д

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Роман Вайденфеллер Вр
    15  Матс Хуммельс Защ
    26  Лукаш Пишчек Защ
    29  Марсель Шмельцер Защ
    4   Невен Суботич Защ
    10  Марио Гетце ПЗ
    11  Марко Ройс ПЗ
    16  Якуб Блашчиковски ПЗ
    5  Себастьян Кель ПЗ
    6  Свен Бендер ПЗ
    23  Юлиан Шибер Нап
     Юрген Клопп тренер
    Травмированные
    22  Патрик Овомойела Защ
    Дисквалифицированные
    9  Роберт Левандовски Нап

    Айнтрахт Ф

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Кевин Трапп Вр
    23  Андерсон Бамба Защ
    24  Себастьян Юнг Защ
    5  Карлос Самбрано Защ
    6  Бастиан Очипка Защ
    16  Штефан Айгнер ПЗ
    20  Себастьян Роде ПЗ
    27  Пирмин Швеглер ПЗ
    8  Такаси Инуи ПЗ
    11  Срджан Лакич Нап
    14  Александр Майер Нап
     Армин Фе тренер
    Травмированные
    32  Айкут Озер Вр
    33  Александр Хин Защ
    34  Эрик Вилле Защ
    39  Юлиан Дудда Защ
    5  Мартин Амедик Защ
    первый тайм второй тайм
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