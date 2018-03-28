Товарищеские матчи (сборные)
28 марта 2018, 05:00
Ковбойс
21:40 Чорлука и Пашалич получили вызов в сборную Хорватии на товарищеские матчи|18
11:50 Давор Шукер: «Организаторы сделают все, чтобы ЧМ-2018 вошел в историю и стал лучшим за все годы»|19
13:48 25 тысяч мексиканских болельщиков приедут в Россию на ЧМ-2018|31
15:05 Все сборные определились с базами на ЧМ-2018|178
07:05 Тренер сборной Австралии ван Марвейк – 3-й в истории, кто пробился на ЧМ с одной сборной, но поедет с другой|9
17:55 В Екатеринбурге во время ЧМ-2018 откроется мобильное консульство Мексики|9
14:48 Жеребьевка Лиги наций. Россия сыграет в группе с Турцией и Швецией|267
00:45 Ведран Чорлука: «Я танцевал по всей квартире, когда «Локо» победил «Зенит»|124
08:17 Модрич повторил рекорд Шукера, в 6-й раз став игроком года в Хорватии|60
10:49 Роберт Просинечки: «Модрич – лучший игрок в истории Хорватии»|112
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