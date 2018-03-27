Товарищеские матчи (сборные)
27 марта 2018
Ред Булл Арена Харрисон
14:55 Хавбек сборной Исландии Сигурдссон может пропустить ЧМ-2018 из-за травмы связок колена|33
23:22 Александр Алаев: «Проведем самые серьезные и глубокие реформы в истории РФС»|20
23:36 Сборные России и Исландии могут провести товарищеский матч после ЧМ-2018|9
17:45 Гильерме: «Фарфан – кумир всего Перу! Перуанский Неймар!»|24
19:49 Посол: «Около 20% граждан Исландии подали заявки на билеты ЧМ-2018»|36
09:10 Бьорн Сигурдарсон: «Надеюсь, болельщики «Ростова» поддержат сборную Исландии на ЧМ»|20
15:05 Все сборные определились с базами на ЧМ-2018|178
14:33 Тренер сборной Исландии: «Планируем посетить матчи «Ростова»|20
14:48 Жеребьевка Лиги наций. Россия сыграет в группе с Турцией и Швецией|267
22:14 «Ростов» продолжает переговоры о переходе защитника Магнуссона. Он может стать 4-м исландцем в клубе|162
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