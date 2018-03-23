Товарищеские матчи (сборные)
23 марта 2018, 22:45
Летцигрунд
21:25 Италия, Польша и Португалия претендуют на проведение финала Лиги наций в 2019 году|9
00:40 Эдер Маседу: «Атлетико» – один из лучших клубов мира и явный кандидат на победу в Лиге Европы»|23
16:59 Тренер сборной Египта: «Уважаю российский футбол, но мы концентрируемся на себе, а не на противниках»|25
17:51 Криштиану Роналду: «Я достиг всего, о чем только мечтал»|142
22:39 Мануэл Фернандеш: «Надеюсь, лето для сборной Португалии будет счастливым»|24
08:12 Симау: «Фернандеш должен принести пользу сборной Португалии на ЧМ-2018»|34
12:14 Сборная России поднялась на 61-е место в рейтинге ФИФА|112
14:50 Посол Египта о Грозном: «Нашу команду встретят с гостеприимством в любом городе России»|28
23:25 ЧМ-2018. Португальцы попросили установить плазменные панели и приставки в номерах в Кратове|81
22:58 Рамзан Кадыров: «Чечня обеспечит базирование сборной Египта на самом высоком уровне»|121
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