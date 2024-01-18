Мини-футбол. Чемпионат России. 13-й тур. «Газпром-Югра» сыграет с «Сибиряком», «Норильский никель» против КПРФ, другие матчи
19-21 января на чемпионате России по мини-футболу прошли матчи 13-го тура.
PARI Суперлига
Чемпионат России по мини-футболу
13-й тур
Первые матчи
19 января
Норильский никель – КПРФ – 15.00
Газпром-Югра – Сибиряк – 16.30
Синара – Липецк – 17.00
Тюмень – Сиб-Транзит – 17.00
Ухта – Кристалл – 19.00
20 января
Торпедо – Новая генерация – 17.30
Вторые матчи
20 января
Газпром-Югра – Сибиряк – 12.00
Синара – Липецк – 12.00
Тюмень – Сиб-Транзит – 12.00
Норильский никель – КПРФ – 13.00
Ухта – Кристалл – 15.00
21 января
Торпедо – Новая генерация – 19.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Ухта – 58 очков (24 игры), Газпром-Югра – 49 (24), Норильский никель – 48 (24), КПРФ – 44 (24), Торпедо – 42 (24), Синара – 36 (24), Тюмень – 34 (24), Новая генерация – 30 (24), ЛКС – 26 (24), Сибиряк – 24 (24), Сиб-Транзит – 22 (24), Кристалл – 19 (24).