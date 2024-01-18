Мини-футбол. Чемпионат России. 13-й тур. «Газпром-Югра» сыграет с «Сибиряком», «Норильский никель» против КПРФ, другие матчи

Теги чемпионат России Синара Газпром-Югра Норильский никель Тюмень Липецк результаты Сибиряк Новая генерация КПРФ Ухта Торпедо Кристалл Сиб-Транзит Мини-футбол

19-21 января на чемпионате России по мини-футболу прошли матчи 13-го тура.

PARI Суперлига

Чемпионат России по мини-футболу

13-й тур

Первые матчи 

19 января

Норильский никель – КПРФ – 15.00

 

Газпром-Югра – Сибиряк – 16.30

 

СинараЛипецк – 17.00

 

Тюмень – Сиб-Транзит – 17.00

 

Ухта – Кристалл – 19.00

 

20 января

ТорпедоНовая генерация – 17.30

 

Вторые матчи 

20 января

Газпром-ЮграСибиряк – 12.00

 

Синара – Липецк – 12.00

 

Тюмень – Сиб-Транзит – 12.00

 

Норильский никель – КПРФ – 13.00

 

УхтаКристалл – 15.00

 

21 января 

Торпедо – Новая генерация – 19.30

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Турнирное положение: Ухта – 58 очков (24 игры), Газпром-Югра – 49 (24), Норильский никель – 48 (24), КПРФ – 44 (24), Торпедо – 42 (24), Синара – 36 (24), Тюмень – 34 (24), Новая генерация – 30 (24), ЛКС – 26 (24), Сибиряк – 24 (24), Сиб-Транзит – 22 (24), Кристалл – 19 (24).

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