1

Эбба Андерссон пропустит финал Кубка мира в США

Андерссон не выступит в финале Кубка мира в Лейк-Плэсиде.

Шведская лыжница Эбба Андерссон не выступит на заключительном этапе Кубка мира в США.

Этап в Лейк-Плэсиде пройдет с 20 по 22 марта. В его программе – гонки на 10 км классическим стилем, коньковые спринты и коньковые масс-старты на 20 км. 

«Мы решили, что Эббе нужно немного больше времени, чтобы подробнее обследовать правое колено и левую руку, которые она повредила при падении в Холменколлене. Поэтому она не поедет с национальной сборной в США в воскресенье», – сообщил врач сборной Швеции Рикард Нобериус.

На Олимпиаде-2026 Андерссон завоевала золото в марафоне. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Langrenn
logoсборная Швеции жен
logoЭбба Андерссон
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
А она и упала всё таки там... Сбылись прогнозы к сожалению
Лыжи в Telegram
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем