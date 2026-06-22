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  4. Непряева о том, что порноактриса предлагала Коростелеву «секс-марафон»: «Как я отнеслась к этому? Положительно! Подкатывали ли ко мне порноактеры? К сожалению, нет»

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Непряева о том, что порноактриса предлагала Коростелеву «секс-марафон»: «Как я отнеслась к этому? Положительно! Подкатывали ли ко мне порноактеры? К сожалению, нет»
Непряева рассказала, как отнеслась к истории про Коростелева и порноактрису.

Лыжница Дарья Непряева рассказала, как отнеслась к тому, что порноактриса Мэри Рок предлагала Савелию Коростелеву «секс-марафон», если спортсмен завоюет медаль на Олимпийских играх.

В сезоне-2025/26 Непряева и Коростелев в нейтральном статусе выступали на Кубке мира и Олимпийских играх.

– Вы находитесь с ним (Коростелевым) в отношениях?

– Мы... дружим (улыбается).

– Как ты отнеслась к тому, что порноактриса предлагала ему «марафон»?

– Ха-ха, положительно!

<...>

– После Олимпиады к тебе подкатывали порноактеры в социальных сетях?

– К сожалению, нет!

– А обычные люди?

– Много, да. В директе пишут разные.

– Какой подкат был самым запоминающимся?

– Наверное, самый запоминающийся... Человек написал мне вот такое вот сообщение (показывает объем жестом – Спортс’’). Наверное, три штуки разных: почему он должен быть моим парнем, что он не против моих тренировок и расписал мне график, как тренироваться, и так далее. Даже запомнила, – ответила Непряева в интервью «Mash на спорте».

Коростелев и Непряева отдыхают вместе: Диснейленд в Париже, шампанское на Мальдивах

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoДарья Непряева
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoСавелий Коростелев
logoсборная России (лыжные гонки)
logoОлимпиада-2026
logoОлимпийская сборная России
logoлыжные гонки

Комментарии

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Непряева«Подкатывали ли ко мне порноактеры? К сожалению, нет»...
Порноактеры спортса,ваш выход!Тем более,все равно каникулы.
Дружба тем и отличается от отношений, что, когда к кому то из друзей подкатывает порноактер, то другой только радуется). И после порноактера, если кому то с ним повезёт, продолжают дружить дальше). Друзей ничто не способно разлучить).
Ответagentkuper
Дружба тем и отличается от отношений, что, когда к кому то из друзей подкатывает порноактер, то другой только радуется). И после порноактера, если кому то с ним повезёт, продолжают дружить дальше). Друзей ничто не способно разлучить).
Даже съёмки в кино для взрослых, да
– К сожалению, нет!... ахаха... шикарный ответ...
а Губерниев?)
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