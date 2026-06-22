Непряева о том, что порноактриса предлагала Коростелеву «секс-марафон»: «Как я отнеслась к этому? Положительно! Подкатывали ли ко мне порноактеры? К сожалению, нет»

Лыжница Дарья Непряева рассказала, как отнеслась к тому, что порноактриса Мэри Рок предлагала Савелию Коростелеву «секс-марафон», если спортсмен завоюет медаль на Олимпийских играх.
В сезоне-2025/26 Непряева и Коростелев в нейтральном статусе выступали на Кубке мира и Олимпийских играх.
– Вы находитесь с ним (Коростелевым) в отношениях?
– Мы... дружим (улыбается).
– Как ты отнеслась к тому, что порноактриса предлагала ему «марафон»?
– Ха-ха, положительно!
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– После Олимпиады к тебе подкатывали порноактеры в социальных сетях?
– К сожалению, нет!
– А обычные люди?
– Много, да. В директе пишут разные.
– Какой подкат был самым запоминающимся?
– Наверное, самый запоминающийся... Человек написал мне вот такое вот сообщение (показывает объем жестом – Спортс’’). Наверное, три штуки разных: почему он должен быть моим парнем, что он не против моих тренировок и расписал мне график, как тренироваться, и так далее. Даже запомнила, – ответила Непряева в интервью «Mash на спорте».
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Порноактеры спортса,ваш выход!Тем более,все равно каникулы.