Панжинский о марафоне в Холменколлене: «Непряева может побороться. На мой взгляд, ее шансы на медаль даже выше, чем у Коростелева»

Панжинский о марафоне в Холменколлене: Непряева может побороться за медаль.

Серебряный призер Ванкувера-2010 в спринте Александр Панжинский поделился ожиданиями от конькового марафона на этапе Кубка мира в Холменколлене.

– Последние четыре года норвежцы занимают весь пьедестал на марафонах в марте. Насколько вероятен их очередной триумф в этом году? Кто им может помешать?

– Конечно, велика вероятность полного подиума норвежцев. Есть еще французы, особенно Матис Делож, который целенаправленно готовился к этому марафону, пропустил несколько этапов Кубка мира, уехал в горы. Поэтому, думаю, он тот единственный спортсмен, который может разбавить норвежское трио. Да, Савелий Коростелев очень неплохо готов, но в коньковом марафоне ему сложнее показать свой максимум. Все-таки в этом сезоне классикой он бежит чуть стабильнее и увереннее.

Будет тяжеловато попасть в топ-3, но за попадание в топ-6 Савелий может бороться. Норвежцы выглядят фаворитами. В этом нет никакого сомнения. Причем не только Клэбо , но и Хедегарт , который совсем недавно с первой попытки выиграл Энгадин, легендарный марафон в Швейцарии. В коньковых гонках в этом году он выглядит очень уверенно. Есть Мартин Нюэнгет и другие, которые хотят проявить себя под занавес сезона. Поэтому будет трудно вытеснить норвежцев с пьедестала. Тем не менее шансы есть. Савелий в Лахти уже доказал, что это возможно. И француз Матис Делож способен разбавить тройку норвежцев. <...>

- Кто фавориты в борьбе за медали у женщин в марафоне?

– Однозначно Эбба Андерсон как олимпийская чемпионка в марафоне, Фрида Карлссон, которая, может, и не в такой блестящей форме, как на Играх, но на этапе в Лахти, выступая после болезни, уже одержала победу. Конечно же, в коньковых гонках всегда хороша Джессика Диггинс, борется за общий зачет Кубка мира. Думаю, она нацелена под занавес карьеры выиграть легендарный марафон в Холменколлене. Насколько помню, побед у нее здесь нет. Это может стать украшением его большой карьеры. Наверное, можно еще рассмотреть Терезу Штадлобер, которая способна удивить.

И, мне кажется, Даша Непряева может побороться. Она в очень хорошей форме. В последних гонках выглядела уверенно. На мой взгляд, ее шансы на медаль в марафоне даже выше, чем у Савелия, – сказал Панжинский.