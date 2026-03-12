  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Панжинский о марафоне в Холменколлене: «Непряева может побороться. На мой взгляд, ее шансы на медаль даже выше, чем у Коростелева»
Панжинский о марафоне в Холменколлене: «Непряева может побороться. На мой взгляд, ее шансы на медаль даже выше, чем у Коростелева»

Серебряный призер Ванкувера-2010 в спринте Александр Панжинский поделился ожиданиями от конькового марафона на этапе Кубка мира в Холменколлене.

– Последние четыре года норвежцы занимают весь пьедестал на марафонах в марте. Насколько вероятен их очередной триумф в этом году? Кто им может помешать?

– Конечно, велика вероятность полного подиума норвежцев. Есть еще французы, особенно Матис Делож, который целенаправленно готовился к этому марафону, пропустил несколько этапов Кубка мира, уехал в горы. Поэтому, думаю, он тот единственный спортсмен, который может разбавить норвежское трио. Да, Савелий Коростелев очень неплохо готов, но в коньковом марафоне ему сложнее показать свой максимум. Все-таки в этом сезоне классикой он бежит чуть стабильнее и увереннее.

Будет тяжеловато попасть в топ-3, но за попадание в топ-6 Савелий может бороться. Норвежцы выглядят фаворитами. В этом нет никакого сомнения. Причем не только Клэбо, но и Хедегарт, который совсем недавно с первой попытки выиграл Энгадин, легендарный марафон в Швейцарии. В коньковых гонках в этом году он выглядит очень уверенно. Есть Мартин Нюэнгет и другие, которые хотят проявить себя под занавес сезона. Поэтому будет трудно вытеснить норвежцев с пьедестала. Тем не менее шансы есть. Савелий в Лахти уже доказал, что это возможно. И француз Матис Делож способен разбавить тройку норвежцев. <...>

- Кто фавориты в борьбе за медали у женщин в марафоне?

– Однозначно Эбба Андерсон как олимпийская чемпионка в марафоне, Фрида Карлссон, которая, может, и не в такой блестящей форме, как на Играх, но на этапе в Лахти, выступая после болезни, уже одержала победу. Конечно же, в коньковых гонках всегда хороша Джессика Диггинс, борется за общий зачет Кубка мира. Думаю, она нацелена под занавес карьеры выиграть легендарный марафон в Холменколлене. Насколько помню, побед у нее здесь нет. Это может стать украшением его большой карьеры. Наверное, можно еще рассмотреть Терезу Штадлобер, которая способна удивить.

И, мне кажется, Даша Непряева может побороться. Она в очень хорошей форме. В последних гонках выглядела уверенно. На мой взгляд, ее шансы на медаль в марафоне даже выше, чем у Савелия, – сказал Панжинский.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
logoАлександр Панжинский
logoДарья Непряева
logoсборная России (лыжные гонки)
logoлыжные гонки
logoСавелий Коростелев
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoКубок мира
logoТереза Штадлобер
logoЙоханнес Клэбо
logoФрида Карлссон
logoДжесси Диггинс
logoсборная Австрии жен
logoсборная Норвегии
logoМартин Левстрем Нюэнгет
logoсборная США жен
logoЭйнар Хедегарт
logoМатис Делож
logoсборная Швеции жен
logoсборная Франции
logoЭбба Андерссон
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Уже хочется от Даши , наконец ЛЮБУЮ, но медаль!!)
Дашеньке успехов в марафоне! Подиум ждёт тебя!🇷🇺
Медаль от Дарьи сейчас маловероятна, но за достойное место можно побороться.
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Никита Крюков: «Есть ощущение, что какой‑то волшебник ходит и выбирает, кому из наших лыжников выдать допуск. И это вызывает раздражение»
8 марта, 16:16
🥉 Есть первая медаль у лыжников! Коростелев с бронзой на Кубке мира, Клэбо его похвалил
8 марта, 13:04Фото
🥉 Лыжи. Кубок мира. Коростелев взял бронзу в классической «разделке» на 10 км, Клэбо победил, Нюэнгет – 2-й
8 марта, 12:15
Рекомендуем
Главные новости
Лыжи. Кубок мира. Непряева, Карлссон, Андерссон, Венг, Диггинс, Шлинн, Сундлинг выступят в коньковом масс-старте на 50 км, женщины стартуют через 45 минут после мужчин
57 минут назад
Лыжи. Кубок мира. Коростелев, Нюэнгет, Хедегарт, Амундсен, Крюгер, Рее, Делож пробегут коньковый марафон на 50 км, женщины стартуют через 45 минут после мужчин
сегодня, 20:27
Клэбо о падении в спринте в Драммене: «Возьму несколько дней отдыха от тренировок и интернета. У меня только одна голова, ее надо беречь»
сегодня, 17:47
Ведущий лыжницы Багиян: «Она удивительно трудолюбивая, волевая, при этом скромная девчонка. Всегда, что бы я ни просил, Настя выполняла»
сегодня, 14:55
Бугаев об отношении со стороны иностранных спортсменов: «Многие за меня радуются, поддерживают. Здесь очень приятная атмосфера»
сегодня, 14:31
Александр Панжинский: «Даже в отсутствие Клэбо к главным фаворитам на медали в марафоне Коростелева не отнесу, потому что там есть норвежцы»
сегодня, 13:58
Паралимпиада-2026, медальный зачет: Китай лидирует, Россия – 5-я с четырьмя золотыми, одной серебряной и тремя бронзовыми наградами
сегодня, 13:29
🥉 Бугаев завоевал бронзу в гигантском слаломе на Паралимпиаде-2026
сегодня, 13:24
Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт занял третье место в скоростном спуске и обеспечил себе пятый подряд Большой хрустальный глобус
сегодня, 12:36
Фадеев занял 12‑е место в соревнованиях по банкед‑слалому на Паралимпиаде-2026, Шеббо Монзер не смог финишировать
сегодня, 11:57
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далквист – 3-я, Непряева идет на 17-м месте
вчера, 19:26
Лыжи. Кубок мира. Клэбо досрочно выиграл общий зачет у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев – 14-й
вчера, 19:21
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Рекомендуем