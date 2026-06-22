Дмитрий Губерниев: «В сборной Норвегии сейчас ситуация «хватай мешки – вокзал отходит». Еще пару лет без нас – и профессиональные норвежские лыжи станут любительскими»

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что норвежские лыжные гонки станут любительскими, если россиян не допустят до международных стартов.

В частности, Губерниев отреагировал на слова двукратного олимпийского чемпиона норвежца Петтера Нортуга, который ранее заявил , что скучает по конкуренции с россиянами.

«В сборной Норвегии сейчас ситуация «хватай мешки – вокзал отходит». От команды ушел главный спонсор (в 2023 году крупнейший спонсор сборной, компания Norengros объявила о прекращении сотрудничества – Спортс’’). А FIS вообще на них забила болт. Норвежцы испытывают огромные трудности.

Если бы все было нормально, то спонсор бы остался. Бизнес не обманешь. Когда вокруг соревнуются только норвежцы между собой, то пожинайте плоды. Еще пару лет без нас – и профессиональные норвежские лыжи станут любительскими», – сказал Губерниев.

В прошлом сезоне только два российских лыжника – Савелий Коростелев и Дарья Непряева – выступали на Кубке мира и Олимпийских играх. Они получили допуск в нейтральном статусе.