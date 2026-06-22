  1. Спортс
  2. Лыжи
  3. Новости

  4. Дмитрий Губерниев: «В сборной Норвегии сейчас ситуация «хватай мешки – вокзал отходит». Еще пару лет без нас – и профессиональные норвежские лыжи станут любительскими»

0
Дмитрий Губерниев: «В сборной Норвегии сейчас ситуация «хватай мешки – вокзал отходит». Еще пару лет без нас – и профессиональные норвежские лыжи станут любительскими»

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что норвежские лыжные гонки станут любительскими, если россиян не допустят до международных стартов.

В частности, Губерниев отреагировал на слова двукратного олимпийского чемпиона норвежца Петтера Нортуга, который ранее заявил, что скучает по конкуренции с россиянами.

«В сборной Норвегии сейчас ситуация «хватай мешки – вокзал отходит». От команды ушел главный спонсор (в 2023 году крупнейший спонсор сборной, компания Norengros объявила о прекращении сотрудничества – Спортс’’). А FIS вообще на них забила болт. Норвежцы испытывают огромные трудности.

Если бы все было нормально, то спонсор бы остался. Бизнес не обманешь. Когда вокруг соревнуются только норвежцы между собой, то пожинайте плоды. Еще пару лет без нас – и профессиональные норвежские лыжи станут любительскими», – сказал Губерниев.

В прошлом сезоне только два российских лыжника – Савелий Коростелев и Дарья Непряева – выступали на Кубке мира и Олимпийских играх. Они получили допуск в нейтральном статусе.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДмитрий Губерниев
logoсборная России (лыжные гонки)
logoFIS
logoсборная Норвегии
logoлыжные гонки
logoПеттер Нортуг

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Ага, ага. А потом ещё они от морозов замерзать начнут. И на заправках у них бензин исчезнет. Хотя постойте ка...
ОтветAlex Tarakanoff
Ага, ага. А потом ещё они от морозов замерзать начнут. И на заправках у них бензин исчезнет. Хотя постойте ка...
Это вы про мою Электросталь, как раз бензин исчез, а в прошлую зиму в новости попали, когда в самые морозы отопления у людей не было
Дима, это не вокзал, а крыша отходит. И не у норвежцев, а у тебя.
Дмитрий Губерниев: «В сборной Норвегии сейчас ситуация «хватай мешки – вокзал отходит»...
Генич Диме,похоже,отсыпал...
Нам постоянно пытаются вбить в голову что как им там плохо без нас а мы типа бодрячком, а им в большей степени похер на нас. Ладно поехал бензин искать
Ответleon01
Нам постоянно пытаются вбить в голову что как им там плохо без нас а мы типа бодрячком, а им в большей степени похер на нас. Ладно поехал бензин искать
Сегодня три заправки Роснефти на ремонт ушли ( неожиданно в летний сезон на юге ) одна правда работала но очереди веселые Ростов
А можно Губерниева отправить в Норвегию поднимать местные лыжи?
ОтветРубин2003
А можно Губерниева отправить в Норвегию поднимать местные лыжи?
Губер сам не справится. Туда надо Дегтярёва! И будет всем счастье, буквально за полгода. Конечно же Дмитрий окажет ему в этом неоценимую помощь!
Завидую людям, с таким высоким самомнением.
Губерниев решил напомнить о своем существовании
Если в лыжи вернётся Россия, интересно это будет только в России. Вот вам (только честно!) очень важно, кто выиграет марафон в легкой атлетике -- кениец или эфиоп?

Для остального мира норвежцы против русских -- это та же Кения против Эфиопии. Лыжные гонки в кризисе не из-за отсутствия России, а из-за отсутствия хотя бы 5-6 конкурентных сборных.
Он до сих пор не понял, что "семеро одного не ждут", "отряд не заметил потери бойца", и.т.д?
почему губер так переживает за норвежских лыжников ???
что плохо в любительском спорте он что в доле с ними ???
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Никита Крюков: «Миру скучно смотреть на победы норвежцев. Зрителям хочется конкуренции между странами, и Большунов может дать это зрителям»
вчера, 17:43
Юрий Бородавко: «Я рад, что даже со стороны норвежских лидеров звучат такие слова, которые призывают к допуску российских спортсменов»
вчера, 16:45
Петтер Нортуг: «Скучаю по конкуренции между россиянами и норвежцами, за этим было очень круто наблюдать. Мировые лыжи сейчас страдают»
вчера, 09:39
Рекомендуем
Главные новости
«Начинают осознавать, что интерес к лыжным гонкам теряется из-за отсутствия конкуренции». Вяльбе о словах норвежца Нортуга про недопуск россиян
40 секунд назад
Непряева о том, что порноактриса предлагала Коростелеву «секс-марафон»: «Как я отнеслась к этому? Положительно! Подкатывали ли ко мне порноактеры? К сожалению, нет»
51 минуту назад
«Больше хейтеров появилось. Пишут, что я лох». Дарья Непряева о популярности после Олимпиады
сегодня, 09:18
Никита Крюков: «Миру скучно смотреть на победы норвежцев. Зрителям хочется конкуренции между странами, и Большунов может дать это зрителям»
вчера, 17:43
Юрий Бородавко: «Я рад, что даже со стороны норвежских лидеров звучат такие слова, которые призывают к допуску российских спортсменов»
вчера, 16:45
Дмитрий Свищев: «В данный момент FIS определяется, будет ли поднят российский вопрос. Пока они делят зоны ответственности»
вчера, 14:31
Петтер Нортуг: «Скучаю по конкуренции между россиянами и норвежцами, за этим было очень круто наблюдать. Мировые лыжи сейчас страдают»
вчера, 09:39
Петтер Нортуг: «Большунов – по-прежнему невероятный лыжник. Он будет одним из сильнейших в мире, если получит возможность соревноваться»
вчера, 09:34
Дмитрий Свищев: «Есть пул стран, которые категорически не приемлют наше быстрое возвращение под разными непонятными лозунгами и криками. Но все‑таки, думаю, здравый смысл должен победить»
20 июня, 17:59
Степанова о словах Романова про женщин: «Когда моя дочь вырастет, пещерных сексистов не будет на ТВ. Их вообще нигде не будет, разве что в зоомузее поставят чучело»
19 июня, 14:22
Ко всем новостям
Последние новости
Филиппов о биатлоне: «Не исключаю возможность проверить себя на каком‑нибудь из соревнований»
10 июня, 18:54
Председатель Российского студенческого спортивного союза: «Благодарны нашим коллегам из FISU за решение, принятое в интересах спортсменов»
27 мая, 08:05
Ски-альпинист Филиппов: «Из иностранных футболистов мне нравится Роналду за его трудолюбие. Буду болеть за него на ЧМ»
22 мая, 10:53
Одерматт и Шиффрин победили в общих зачетах Кубка мира по горным лыжам
25 марта, 14:09
Клэбо и Диггинс победили в дистанционных зачетах Кубка мира по лыжам, Коростелев – 11-й, Непряева – 18-я
22 марта, 20:52
Крянин об объединении федераций лыжных видов: «Решение приняли для выстраивания четкой системы»
20 марта, 08:00
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
16 марта, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
Рекомендуем