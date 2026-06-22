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  4. Михаил Дегтярев: «Будет движение по зимним видам спорта, работа идет, новости будут хорошие. Следите этим летом»

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Михаил Дегтярев: «Будет движение по зимним видам спорта, работа идет, новости будут хорошие. Следите этим летом»
Дегтярев: летом будут хорошие новости по возвращению россиян в зимний спорт.

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев анонсировал позитивные новости по возвращению россиян в зимние виды спорта.

— Из президентов российских спортивных федераций, которые сохранили позиции и хорошо работают на международной арене, могу отметить Анатолия Пегова из бобслея. У них только что прошел большой конгресс. Уверен, будет движение по зимним видам спорта, работа идет, новости будут хорошие. Следите этим летом.

— Существует ли какая‑то дорожная карта полного восстановления национальной символики у российских спортсменов?

— План есть, мы его реализуем. Могу сказать, что все, чего удается достичь положительного, — это результаты или новых коммуникаций, построенных практически с нуля, доверительных отношений с главами международных федераций, и, так сказать, нивелирование всех прошлых паутин обязательств, невыполнение каких‑то обещаний. Потому что это большой миф, когда говорят: «А я вот этого знаю, с ним уже 20 лет…» Для меня это первый сигнал как руководителя, что там могут быть проблемы, потому что жизнь длинная, и что там было 10 лет назад… Все меняется. Никто не знает, какие сейчас отношения. Могут в глаза говорить одно, а делать другое. Поэтому мы стараемся выстраивать отношения с чистого листа.

И вот большой плюс в нашей работе — избрание нового президента МОК Кирсти Ковентри. Во‑первых, она была министром спорта Зимбабве. Во‑вторых, она двукратная олимпийская чемпионка — прекрасно понимает, как устроен спорт. Она хочет связать свою карьеру с историческими событиями. А какие исторические события могут быть? Первое — восстановление целостности спорта. То есть целостный спорт без России и Белоруссии представить невозможно. Белоруссию мы рассматриваем как пролог к положительным решениям по России.

И мы с интересом ждем большую сессию МОК, которая пройдет 24-25 июня, где будет обсуждаться новая программа Ковентри. Она предложила серьезные реформы, поправки в Олимпийскую хартию, которые будут выводить политику из спорта, — сказал Дегтярев.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
отстранение и возвращение России
logoМихаил Дегтярев
logoМатч ТВ
logoМОК
logoКирсти Ковентри

Комментарии

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А по летним видам - ждите зимой.
Следите этим летом за зимними видами спорта
Он как Трамп со своим «скоро будет сделка»
"Движение в обратном направлении — тоже движение" — добавил Дегтярев
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