«Больше хейтеров появилось. Пишут, что я лох». Дарья Непряева о популярности после Олимпиады

Российская лыжница Дарья Непряева рассказала, что у нее появилось больше хейтеров после участия в Олимпиаде-2026.
Соревнования проходили в Италии. Непряева получила допуск в нейтральном статусе, но не смогла завоевать медалей.
– Ты была и на детской, и на взрослой Олимпиадах. В чем главное различие?
– Наверное, в атмосфере. Но в детской, наверное, это первые эмоции – когда ты еще в детском возрасте приезжаешь на такие крупные соревнования. А взрослая Олимпиада – ты уже понимаешь, зачем ты здесь находишься.
– Что бы ты посоветовала юным девчонкам не делать на Олимпиаде?
– Стрессовать.
– Ситуация с заменой лыж уже стала мемом (в ходе олимпийского марафона Непряева случайно надела лыжи немки Катарины Хенниг – Спортс’’). Ты думала как-то монетизировать эту историю?
– Пока нет, но идея неплохая!
– Как ты думаешь, почему Вероника Степанова не захотела выступать в нейтральном статусе?
– Это не мои проблемы уже.
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– Ты главная лыжница в стране прямо сейчас. А как изменилась твоя жизнь после Игр? Тебя чаще узнают на улицах?
– Да не сказала бы. Наверное, больше хейтеров появилось. Яркий пример, что узнаваемость растет, ха-ха.
– Что в основном пишут хейтеры?
– Что я лох.
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– Ты уже начала готовиться к следующей Олимпиаде?
– Да, с 1 мая.
– Будешь ли что-то менять в процессе своей подготовки? Чем отличается?
– Конечно, в первую очередь мы проанализировали, что вообще не так и куда мне надо двигаться, – ответила Непряева в интервью «Mash на спорте».
«Меня многие не любят в России. Считают, что на Олимпиаде должна быть не я». Переживания Дарьи Непряевой
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