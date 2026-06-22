«Больше хейтеров появилось. Пишут, что я лох». Дарья Непряева о популярности после Олимпиады

Лыжница Непряева призналась, что у нее появилось больше хейтеров после Олимпиады.

Российская лыжница Дарья Непряева рассказала, что у нее появилось больше хейтеров после участия в Олимпиаде-2026.

Соревнования проходили в Италии. Непряева получила допуск в нейтральном статусе, но не смогла завоевать медалей.

– Ты была и на детской, и на взрослой Олимпиадах. В чем главное различие?

– Наверное, в атмосфере. Но в детской, наверное, это первые эмоции – когда ты еще в детском возрасте приезжаешь на такие крупные соревнования. А взрослая Олимпиада – ты уже понимаешь, зачем ты здесь находишься.

– Что бы ты посоветовала юным девчонкам не делать на Олимпиаде?

– Стрессовать.

– Ситуация с заменой лыж уже стала мемом (в ходе олимпийского марафона Непряева случайно надела лыжи немки Катарины Хенниг – Спортс’’). Ты думала как-то монетизировать эту историю?

– Пока нет, но идея неплохая!

– Как ты думаешь, почему Вероника Степанова не захотела выступать в нейтральном статусе?

– Это не мои проблемы уже.

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– Ты главная лыжница в стране прямо сейчас. А как изменилась твоя жизнь после Игр? Тебя чаще узнают на улицах?

– Да не сказала бы. Наверное, больше хейтеров появилось. Яркий пример, что узнаваемость растет, ха-ха.

– Что в основном пишут хейтеры?

– Что я лох.

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– Ты уже начала готовиться к следующей Олимпиаде?

– Да, с 1 мая.

– Будешь ли что-то менять в процессе своей подготовки? Чем отличается?

– Конечно, в первую очередь мы проанализировали, что вообще не так и куда мне надо двигаться, – ответила Непряева в интервью «Mash на спорте ».

«Меня многие не любят в России. Считают, что на Олимпиаде должна быть не я». Переживания Дарьи Непряевой