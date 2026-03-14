❄️ Лыжи. Кубок мира. Непряева – 17-я в коньковом масс-старте на 50 км, победила Карлссон, Сван – 2-я, Сундлинг – 3-я
Непряева финишировала 17-й в коньковом марафоне на этапе Кубка мира в Осло.
14 марта на этапе Кубка мира по лыжам в Осло прошел женский коньковый марафон. Победу одержала шведка Фрида Карлссон, россиянка Дарья Непряева – 17-я.
Женщины вышли на старт через 45 минут после мужчин.
Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26
9-й этап
Осло, Норвегия
Женщины
50 км, масс-старт, свободный стиль
1. Фрида Карлссон (Швеция) – 2:07.48,2
2. Линн Сван (Швеция) – 1.48,0
3. Йонна Сундлинг (Швеция) – 1.48,4
4. Хейди Венг (Норвегия) – 1.49,6
5. Каролине Греттинг (Норвегия) – 1.52,4
6. Джесси Диггинс (США) – 1.58,6
7. Нура Саннесс (Норвегия) – 1.59,5
8. Надя Келин (Швейцария) – 3.03,9
9. Пиа Финк (Германия) – 3.04,3
10. Катержина Янатова (Чехия) – 3.05,5...
17. Дарья Непряева (Россия) – 3.36,7
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
97 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Линн и Йонна на финише - прекрасное зрелище.
Кстати, у женщин финишировали все участницы - никто не отказался от старта, не сошел и не отстал на круг.
Картинка в тумане - атмосферная, но лучше больше такого не надо. :)