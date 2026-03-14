❄️ Лыжи. Кубок мира. Непряева – 17-я в коньковом масс-старте на 50 км, победила Карлссон, Сван – 2-я, Сундлинг – 3-я

Непряева финишировала 17-й в коньковом марафоне на этапе Кубка мира в Осло.

14 марта на этапе Кубка мира по лыжам в Осло прошел женский коньковый марафон. Победу одержала шведка Фрида Карлссон, россиянка Дарья Непряева – 17-я.

Женщины вышли на старт через 45 минут после мужчин.

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26

9-й этап

Осло, Норвегия

Женщины

50 км, масс-старт, свободный стиль

1. Фрида Карлссон (Швеция) – 2:07.48,2

2. Линн Сван (Швеция) – 1.48,0

3. Йонна Сундлинг (Швеция) – 1.48,4

4. Хейди Венг (Норвегия) – 1.49,6

5. Каролине Греттинг (Норвегия) – 1.52,4

6. Джесси Диггинс (США) – 1.58,6

7. Нура Саннесс (Норвегия) – 1.59,5

8. Надя Келин (Швейцария)  – 3.03,9

9. Пиа Финк (Германия) – 3.04,3

10. Катержина Янатова (Чехия) – 3.05,5...

17. Дарья Непряева (Россия) – 3.36,7

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
97 комментариев
Линн Сван права оказалась, отняли у неё олимпийскую медаль.
Это здесь конек ещё, на классике она сильнее
Где то у экрана сидит грусная Шистад наблюдая как её соперницы ещё и 50 бегут в призах.
Не обижайте Кристине ! :(
Да я не обижаю, просто у неё очень много негатива к соперницам которые ещё в 2х других видах, разделках и масс стартах , средних и длинных дистанциях в лидерах - ей надо научиться уважать.
Годы боления за Фриду окупаются в полном объёме
Шведские красавицы !!!
Кроме восторга ничего не испытывал.
Мужской пелотон полностью разобьёт трассу, чтобы Эббе было веселее на спусках 😉
Фрида - вне конкуренции.
Линн и Йонна на финише - прекрасное зрелище.
Кстати, у женщин финишировали все участницы - никто не отказался от старта, не сошел и не отстал на круг.
Картинка в тумане - атмосферная, но лучше больше такого не надо. :)
Интерьер был - скандинавский минимализм. Туман и смутные силуэты.
Две шведские спринтерши на подиуме. Лучшие лыжники получаются из спринтеров.
Однако Сундлинг стала хороша в марафонах.
Венг надо было рвать , иметь на спине Сванн и Сундлинг самое худшее что может быть в женских лыжах 😁
Чаще всего они отваливаются, но сегодня рюкзак Венг был обречен на провал)
Так она рвала, но не рвалось
Главное Непряевой номер свой запомнить)
Мало того, еще надо женскую раздевалку не перепутать с мужской :D
Жаль, Клебаныча нет, а то можно было бы на его лыжи замахнуться - они ж всё равно не переобуваются)))
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далквист – 3-я, Непряева идет на 18-м месте
сегодня, 13:52
❄️ Лыжи. Кубок мира. Непряева стала 4-й в классической «разделке» на 10 км, Карлссон победила, Сван – 2-я, Диггинс – 3-я
8 марта, 10:32
⚡ Лыжи. Кубок мира. Непряева – 5-я в скиатлоне, победила Венг, Диггинс – 2-я, Карлссон – 3-я
1 марта, 16:04
Бородавко о возвращении российских лыжников на Кубок мира: «Многие спортсмены будут показывать высокие результаты после определенной адаптации»
сегодня, 18:06
Ворончихина и Голубков будут знаменосцами сборной России на закрытии Паралимпиады
сегодня, 16:07
Российская сноубордистка Травиничева выиграла параллельный слалом на Кубке Европы в Италии
сегодня, 15:16
Паралимпиада-2026, медальный зачет: Китай лидирует, США – 2-е, Россия – 5-я с пятью золотыми наградами
сегодня, 15:00
Каминский о марафоне Холменколлена: «Ардашев и Большунов могли бы побороться за что-то серьезное. Те, кто сейчас стартовал, изначально слабее тех, кто мог бы представлять Россию»
сегодня, 14:34
Горные лыжи. Кубок мира. Шайб победила в гигантском слаломе, Молтцан – 2-я, Робинсон – 3-я
сегодня, 14:26
Ворончихина о второй победе на Паралимпиаде: «Это вообще шок. Сегодня у меня не такие эмоции, как с первым золотом»
сегодня, 14:21
Непряева о марафоне Холменколлена: «Думала, главное – доехать, не упасть где-нибудь в обморок. В России такие гонки бегать легче»
сегодня, 13:41
Эйнар Хедегарт: «Победа в марафоне Холменколлена ощущается более значимой, чем на Олимпиаде»
сегодня, 12:54
🥇 Российская горнолыжница Ворончихина победила в слаломе на Паралимпиаде-2026. Это ее второе золото
сегодня, 12:51
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
сегодня, 14:58
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далквист – 3-я, Непряева идет на 18-м месте
сегодня, 13:52
Лыжи. Кубок мира. Клэбо досрочно выиграл общий зачет у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 11-е место
сегодня, 13:46
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
