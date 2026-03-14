❄️ Лыжи. Кубок мира. Непряева – 17-я в коньковом масс-старте на 50 км, победила Карлссон, Сван – 2-я, Сундлинг – 3-я

Непряева финишировала 17-й в коньковом марафоне на этапе Кубка мира в Осло.

14 марта на этапе Кубка мира по лыжам в Осло прошел женский коньковый марафон. Победу одержала шведка Фрида Карлссон, россиянка Дарья Непряева – 17-я. Женщины вышли на старт через 45 минут после мужчин . Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26 9-й этап Осло, Норвегия Женщины 50 км, масс-старт, свободный стиль 1. Фрида Карлссон (Швеция) – 2:07.48,2 2. Линн Сван (Швеция) – 1.48,0 3. Йонна Сундлинг (Швеция) – 1.48,4 4. Хейди Венг (Норвегия) – 1.49,6 5. Каролине Греттинг (Норвегия) – 1.52,4 6. Джесси Диггинс (США) – 1.58,6 7. Нура Саннесс (Норвегия) – 1.59,5 8. Надя Келин (Швейцария) – 3.03,9 9. Пиа Финк (Германия) – 3.04,3 10. Катержина Янатова (Чехия) – 3.05,5... 17. Дарья Непряева (Россия) – 3.36,7