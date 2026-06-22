  1. Спортс
  2. Лыжи
  3. Новости

  4. Дмитрий Свищев: «С учетом кризиса мирового лыжного спорта, когда спонсоры уходят, в FIS скандалы, мы надеемся, что будет принято решение о возвращении наших спортсменов»

0
Дмитрий Свищев: «С учетом кризиса мирового лыжного спорта, когда спонсоры уходят, в FIS скандалы, мы надеемся, что будет принято решение о возвращении наших спортсменов»
Свищев: возвращение россиян спасет мировой лыжный спорт от кризиса и скандалов.

Глава Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев считает, что возвращение россиян спасет мировой лыжный спорт от кризиса.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг заявил, что хотел бы полноценного возвращения российских лыжников на международные старты.

«Конечно, это приятно слышать. Но я вчера был на сборах нашей национальной команды в Малиновке (Архангельская область) — это такая крутая база. Познакомился с командой, видел десятки прекрасных спортсменов, которые ждут не дождутся, когда вернутся на международную спортивную арену.

И не только Большунов, но и все наши спортсмены, которые там были, достойны составить конкуренцию любому самому сильному мировому сопернику.

Поэтому с учетом нынешнего кризиса мирового лыжного спорта, когда спонсоры уходят, в FIS скандалы, мы надеемся, что все‑таки будет принято правильное решение о возвращении наших спортсменов. Это придаст и зрелищности, и конкурентности лыжным гонкам», — сказал Свищев.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoПеттер Нортуг
logoАлександр Большунов
logoFIS
logoДмитрий Свищев
logoМатч ТВ
logoлыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
logoсборная России жен (лыжные гонки)

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Свищёв ищет кризис совсем не там, где он есть на самом деле). Нужно просто снять пелену с глаз и посмотреть на ситуацию реально.
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Дмитрий Свищев: «В данный момент FIS определяется, будет ли поднят российский вопрос. Пока они делят зоны ответственности»
вчера, 14:31
Новый босс мировых лыж – юрист из Лихтенштейна. Он выгоден России?
12 июня, 11:00
Свищев о конгрессе FIS: «Будут выборы главы и совета FIS. От нового состава зависят перспективы наших взаимоотношений»
10 июня, 06:22
Рекомендуем
Главные новости
«Начинают осознавать, что интерес к лыжным гонкам теряется из-за отсутствия конкуренции». Вяльбе о словах норвежца Нортуга про недопуск россиян
сегодня, 12:54
Дмитрий Губерниев: «В сборной Норвегии сейчас ситуация «хватай мешки – вокзал отходит». Еще пару лет без нас – и профессиональные норвежские лыжи станут любительскими»
сегодня, 12:19
Непряева о том, что порноактриса предлагала Коростелеву «секс-марафон»: «Как я отнеслась к этому? Положительно! Подкатывали ли ко мне порноактеры? К сожалению, нет»
сегодня, 12:03
«Больше хейтеров появилось. Пишут, что я лох». Дарья Непряева о популярности после Олимпиады
сегодня, 09:18
Никита Крюков: «Миру скучно смотреть на победы норвежцев. Зрителям хочется конкуренции между странами, и Большунов может дать это зрителям»
вчера, 17:43
Юрий Бородавко: «Я рад, что даже со стороны норвежских лидеров звучат такие слова, которые призывают к допуску российских спортсменов»
вчера, 16:45
Дмитрий Свищев: «В данный момент FIS определяется, будет ли поднят российский вопрос. Пока они делят зоны ответственности»
вчера, 14:31
Петтер Нортуг: «Скучаю по конкуренции между россиянами и норвежцами, за этим было очень круто наблюдать. Мировые лыжи сейчас страдают»
вчера, 09:39
Петтер Нортуг: «Большунов – по-прежнему невероятный лыжник. Он будет одним из сильнейших в мире, если получит возможность соревноваться»
вчера, 09:34
Дмитрий Свищев: «Есть пул стран, которые категорически не приемлют наше быстрое возвращение под разными непонятными лозунгами и криками. Но все‑таки, думаю, здравый смысл должен победить»
20 июня, 17:59
Ко всем новостям
Последние новости
Филиппов о биатлоне: «Не исключаю возможность проверить себя на каком‑нибудь из соревнований»
10 июня, 18:54
Председатель Российского студенческого спортивного союза: «Благодарны нашим коллегам из FISU за решение, принятое в интересах спортсменов»
27 мая, 08:05
Ски-альпинист Филиппов: «Из иностранных футболистов мне нравится Роналду за его трудолюбие. Буду болеть за него на ЧМ»
22 мая, 10:53
Одерматт и Шиффрин победили в общих зачетах Кубка мира по горным лыжам
25 марта, 14:09
Клэбо и Диггинс победили в дистанционных зачетах Кубка мира по лыжам, Коростелев – 11-й, Непряева – 18-я
22 марта, 20:52
Крянин об объединении федераций лыжных видов: «Решение приняли для выстраивания четкой системы»
20 марта, 08:00
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
16 марта, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
Рекомендуем