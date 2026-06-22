Дмитрий Свищев: «С учетом кризиса мирового лыжного спорта, когда спонсоры уходят, в FIS скандалы, мы надеемся, что будет принято решение о возвращении наших спортсменов»

Свищев: возвращение россиян спасет мировой лыжный спорт от кризиса и скандалов.

Глава Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев считает, что возвращение россиян спасет мировой лыжный спорт от кризиса.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг заявил, что хотел бы полноценного возвращения российских лыжников на международные старты.

«Конечно, это приятно слышать. Но я вчера был на сборах нашей национальной команды в Малиновке (Архангельская область) — это такая крутая база. Познакомился с командой, видел десятки прекрасных спортсменов, которые ждут не дождутся, когда вернутся на международную спортивную арену.

И не только Большунов , но и все наши спортсмены, которые там были, достойны составить конкуренцию любому самому сильному мировому сопернику.

Поэтому с учетом нынешнего кризиса мирового лыжного спорта, когда спонсоры уходят, в FIS скандалы, мы надеемся, что все‑таки будет принято правильное решение о возвращении наших спортсменов. Это придаст и зрелищности, и конкурентности лыжным гонкам», — сказал Свищев.