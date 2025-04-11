Бавария – Боруссия Д: прогноз на матч 12 апреля 2025 года от Артема Денисова

В матче 29-го тура немецкой Бундеслиги встретятся Бавария и Боруссия Д. Прогноз на игру дает автор блога «Аргонавтика» Артем Денисов.

Матч пройдет 12 апреля 2025 года и начнется в 19:30 Мск.

Коэффициенты букмекеров

Ничья: 5.20

Победа хозяев: 1.47

Победа гостей: 6.10

Бавария

Команда Венсана Компани уверенно лидирует в Бундеслиге с шестью очками отрыва от Байера за шесть туров до конца. Но расслабляться рано из-за множества травмированных и непростого календаря.

К тому же есть Лига чемпионов, где «Бавария» проиграла первый четвертьфинальный матч Интеру 1:2.

Боруссия Д

Несмотря на позитивный импульс в Бундеслиге (две победы подряд против команд, борющихся за место в ЛЧ), Дортмунд без шансов отлетел от Барселоны 0:4. Ответный матч – пусть даже в Германии – почти потерял смысл.

Может, пора снова перекинуть силы на Бундеслигу. Там всего пять очков от зоны ЛЧ, хотя номинально Дортмунд занимает восьмое место. Бешеная плотность и постоянные потери очков у кучи команд в борьбе за еврокубки.

Последние матчи и личные встречи

Сейчас в Классикере не самый привычный тренд: Дортмунд не проиграл в двух последних играх против Баварии, однажды победив, причем сделал это именно в гостях.

Но это было еще в прошлом сезоне, в первом круге этой кампании – ничья 1:1, там Бавария тоже оказывалась в роли догоняющего, на 85-й минуте команду от поражения спас Джамал Мусиала, недоступный сейчас из-за травмы.

Прогноз и ставки

Сама Бавария обязана забивать с учетом проблем Дортмунда в защите. Серьезная травма Нико Шлоттербека усугубила ситуацию. Дортмунду не хватает качества на флангах обороны, не хватает даже игроков в центре защиты.

Вопрос в том, отстоит ли Бавария сухой матч. Компани аккуратно действует в больших матчах, Классикер – между матчами с Интером, так что вероятен высокий процент владения мячом без лишней спешки. Оборона с мячом в ногах. Интер хоть и забил дважды, но создал не так уж и много. Есть сомнения, что Дортмунд создаст больше шансов.

Где смотреть Бавария – Боруссия Д

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