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Сколько игроков нужно для матча? А как подавать? Тест про падел

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Падел быстро набирает популярность по всему миру. Например, в Испании он уже на втором месте после футбола по числу активных игроков. А что вы знаете об этом виде спорта? Давайте проверим в тесте!

падел
PARI
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