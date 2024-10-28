Сколько игроков нужно для матча? А как подавать? Тест про падел
Падел быстро набирает популярность по всему миру. Например, в Испании он уже на втором месте после футбола по числу активных игроков. А что вы знаете об этом виде спорта? Давайте проверим в тесте!
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