Шведский лыжник Калле Халварссон заявил, что пробежит на чемпионате Швеции голым в том случае, если норвежец Петтер Нортуг выиграет марафон на чемпионате мира в Лахти.

«Если Петтер победит в марафоне, то я побегу на чемпионате Швеции голым», – рассказал Халварссон.

Ранее сам Нортуг заявлял, что выступит голым в марафоне ЧМ, если Халварссон победит в скиатлоне.

«Хочется, чтобы Халварссон выступил голым на чемпионате Швеции», – сказал норвежец Никлас Дюрхауг.

«Это было бы здорово», – отметил Йоханнес Клэбо.