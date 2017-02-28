Калле Халварссон: «Если Нортуг выиграет марафон, то я побегу на чемпионате Швеции голым»
Шведский лыжник Калле Халварссон заявил, что пробежит на чемпионате Швеции голым в том случае, если норвежец Петтер Нортуг выиграет марафон на чемпионате мира в Лахти.
«Если Петтер победит в марафоне, то я побегу на чемпионате Швеции голым», – рассказал Халварссон.
Ранее сам Нортуг заявлял, что выступит голым в марафоне ЧМ, если Халварссон победит в скиатлоне.
«Хочется, чтобы Халварссон выступил голым на чемпионате Швеции», – сказал норвежец Никлас Дюрхауг.
«Это было бы здорово», – отметил Йоханнес Клэбо.
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