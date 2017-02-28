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    Калле Халварссон: «Если Нортуг выиграет марафон, то я побегу на чемпионате Швеции голым»

    Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная Норвегии сборная Швеции Петтер Нортуг Никлас Дюрхауг Калле Халварссон чемпионат Швеции Йоханнес Клэбо

    Шведский лыжник Калле Халварссон заявил, что пробежит на чемпионате Швеции голым в том случае, если норвежец Петтер Нортуг выиграет марафон на чемпионате мира в Лахти.

    «Если Петтер победит в марафоне, то я побегу на чемпионате Швеции голым», – рассказал Халварссон.

    Ранее сам Нортуг заявлял, что выступит голым в марафоне ЧМ, если Халварссон победит в скиатлоне.

    «Хочется, чтобы Халварссон выступил голым на чемпионате Швеции», – сказал норвежец Никлас Дюрхауг.

    «Это было бы здорово», – отметил Йоханнес Клэбо.

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