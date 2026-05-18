Вяльбе, Свищев, Легков, Круглов вошли в состав президиума Федерации лыжного спорта и сноуборда России

Елена Вяльбе включена в состав президиума Федерации лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР).

Новая организация была создана на базе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), которую возглавляла Вяльбе.

В состав новой федерации были приняты Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, Российская федерация горнолыжного спорта, Федерация сноуборда России и Федерация фристайла России.

Также в президиум ФЛССР вошли Дмитрий Свищев (глава организации), олимпийский чемпион Александр Легков, экс-глава Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский, экс-глава Федерации горнолыжного спорта России Леонид Мельников, экс-глава Федерации сноуборда России Денис Тихомиров и четырехкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов.