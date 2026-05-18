Коростелев об объединении лыжных федераций: «Курс правильный. Мы уже начали возвращаться на международную арену, надеюсь, тенденция продолжится»

Коростелев об объединении лыжных федераций: считаю, что курс правильный.

Лыжник Савелий Коростелев высказался о создании объединенной Федерации лыжного спорта и сноуборда России.

Федерация лыжных гонок России объединилась с федерациями прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, горнолыжного спорта, а также сноуборда и фристайла.

Главой объединенной федерации был единогласно избран депутат Госдумы Дмитрий Свищев. «Возвращение на международную арену и восстановление доверия международного сообщества – главная задача от государства» , – отметил он.

«Задача новой федерации мне нравится, это правильный курс. Мы уже начали возвращение на международную арену, так что надеюсь на продолжение этой тенденции. С Дмитрием Александровичем пересекались несколько раз на мероприятиях, представление о нем сложилось положительное», – сказал Коростелев.