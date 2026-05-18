Вяльбе об избрании Свищева на пост Федерации лыжного спорта и сноуборда России: «Поздравляем и сочувствуем»
Вяльбе пошутила об избрании Свищева на пост объединенной лыжной федерации.
Елена Вяльбе отреагировала на избрание Дмитрия Свищева на пост главы Федерации лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР).
Новая организация была создана на базе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), которую возглавляла Вяльбе.
В состав новой федерации были приняты Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, Российская федерация горнолыжного спорта, Федерация сноуборда России и Федерация фристайла России.
«Мы вас поздравляем и сочувствуем», – сказала Вяльбе Свищеву на отчетно-выборной конференции.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
Новую должность придумали ради жулика Свищева ?
Соединили РАКА , ЩУКУ и ЛЕБЕДЯ !