Вяльбе об избрании Свищева на пост Федерации лыжного спорта и сноуборда России: «Поздравляем и сочувствуем»

Елена Вяльбе отреагировала на избрание Дмитрия Свищева на пост главы Федерации лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР).

Новая организация была создана на базе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), которую возглавляла Вяльбе.

В состав новой федерации были приняты Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, Российская федерация горнолыжного спорта, Федерация сноуборда России и Федерация фристайла России.

«Мы вас поздравляем и сочувствуем», – сказала Вяльбе Свищеву на отчетно-выборной конференции.