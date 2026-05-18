  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Вяльбе об избрании Свищева на пост Федерации лыжного спорта и сноуборда России: «Поздравляем и сочувствуем»
0

Вяльбе об избрании Свищева на пост Федерации лыжного спорта и сноуборда России: «Поздравляем и сочувствуем»

Вяльбе пошутила об избрании Свищева на пост объединенной лыжной федерации.

Елена Вяльбе отреагировала на избрание Дмитрия Свищева на пост главы Федерации лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР). 

Новая организация была создана на базе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), которую возглавляла Вяльбе.

В состав новой федерации были приняты Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, Российская федерация горнолыжного спорта, Федерация сноуборда России и Федерация фристайла России.

«Мы вас поздравляем и сочувствуем», – сказала Вяльбе Свищеву на отчетно-выборной конференции. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoЕлена Вяльбе
logoДмитрий Свищев
logoМатч ТВ
ФЛССР (Федерация лыжных видов спорта и сноуборда России)

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Сочувствуем болельщикам и читателям Спортса - Свищева станет ещё больше.
Кого-кого выбрали?!!!

АХАХАХАХАХАХАААААААААААА
Охренеть !!!
Новую должность придумали ради жулика Свищева ?
Соединили РАКА , ЩУКУ и ЛЕБЕДЯ !
Что?! Он снег то вряд ли знает как выглядит...
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Глава Федерации лыжного спорта и сноуборда России: «Возвращение на международную арену и восстановление доверия международного сообщества – главная задача от государства»
18 мая, 12:39
Дмитрий Свищев стал главой объединенной Федерации лыжного спорта и сноуборда России
18 мая, 12:29
Дмитрий Свищев: «Встреча Губерниева и Вяльбе планируется 20 мая. Это будет мощный союз на пользу российскому спорту»
16 мая, 12:52
Рекомендуем
Главные новости
Егор Сорин: «Все рабочие вопросы решал и, надеюсь, буду решать с главным тренером в лице Вяльбе»
вчера, 14:21
Дмитрий Губерниев: «У российских лыж и биатлона два союзника – Дима и Губерниев. Моя вовлеченность в лыжную федерацию будет стопроцентной»
вчера, 12:44
Александр Легков: «Мне кажется, Элиаш хотел бы, чтобы российская команда вернулась. Но есть скандинавы и европейцы, которые, наверное, не совсем готовы»
вчера, 10:45
Коростелев и Непряева получат звания мастеров спорта международного класса
вчера, 09:55
Дегтярев об объединении лыжных федераций: «Свищеву предстоит большая работа по возвращению на международные турниры под флагом и с гимном»
18 мая, 19:55
Губерниев об избрании Свищева на пост главы ФЛССР: «Человек на своем месте, справится, и все будет хорошо. Особенно когда я рядом»
18 мая, 19:38
Вероника Степанова: «Скандинавы и прочие европейцы готовы костьми лечь, только бы не слышать наш гимн и не видеть флаг. Рано или поздно придется, уважаемые!»
18 мая, 15:39
Коростелев об объединении лыжных федераций: «Курс правильный. Мы уже начали возвращаться на международную арену, надеюсь, тенденция продолжится»
18 мая, 14:43
Легков о допуске россиян: «Верим, что FIS впереди планеты всей, пусть они скажут: «Если другие федерации могут, чем мы хуже?» Без нас лыжный спорт умирает»
18 мая, 13:57
Вяльбе, Свищев, Легков, Круглов вошли в состав президиума Федерации лыжного спорта и сноуборда России
18 мая, 13:18
Ко всем новостям
Последние новости
Одерматт и Шиффрин победили в общих зачетах Кубка мира по горным лыжам
25 марта, 14:09
Клэбо и Диггинс победили в дистанционных зачетах Кубка мира по лыжам, Коростелев – 11-й, Непряева – 18-я
22 марта, 20:52
Крянин об объединении федераций лыжных видов: «Решение приняли для выстраивания четкой системы»
20 марта, 08:00
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
16 марта, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Рекомендуем