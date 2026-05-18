  Легков о допуске россиян: «Верим, что FIS впереди планеты всей, пусть они скажут: «Если другие федерации могут, чем мы хуже?» Без нас лыжный спорт умирает»
Легков о допуске россиян: «Верим, что FIS впереди планеты всей, пусть они скажут: «Если другие федерации могут, чем мы хуже?» Без нас лыжный спорт умирает»

Олимпийский чемпион Александр Легков высказался об объединении лыжных федераций России. 

Легков вошел в президиум объединенной Федерации лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР).

— Многие виды спорта объединяются и пришло время объединяться лыжным видам спорта. Тут стоит задуматься о развитии, что нужно делать больше и лучше.

Ханты‑Мансийский автономный округ не последний для меня регион, я там долгое время выступал, у меня есть друзья оттуда. Есть Московский регион, где я работаю. Интерес к лыжным гонкам большой, много людей этим видом спорта занимаются. Мне кажется, пора уже включаться в процесс и делать что‑то полезное.

Я искренне надеюсь, что мы вернемся на международную арену большим составом. Есть нюансы и моменты, которые не все до конца понимают. В видах спорта, где допускают с флагом и гимном, принимают решения больше страны не из Европы. С лыжными видами будет сложнее: у нас очень много европейцев и скандинавов.

Я искренне надеюсь, что все получится. Но с таким руководителем, как Дмитрий Свищев, можно работать, плюс Елена Валерьевна (Вяльбе) и я, который любит лыжный спорт. Все должно получиться.

 — Что можно сделать до конгресса?

 — Если на международном уровне увидят, что мы входим в президиум, участвуем в развитии спорта и принимаем решения, то наш опыт и наше общение в прошлом должны повлиять. На сегодняшний день нам пишут, мы общаемся, задают вопросы, это тоже очень важный момент. Мы ждем возвращения и хотим соревноваться.

Верим, что (FIS) впереди планеты всей, пусть они скажут: «Если другие федерации могут, чем мы хуже?» В остальном: нам надо делать свою работу, соревноваться. Без нас лыжный спорт умирает, — сказал Легков.

Дмитрий Свищев стал главой объединенной Федерации лыжного спорта и сноуборда России

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
