Легков о допуске россиян: «Верим, что FIS впереди планеты всей, пусть они скажут: «Если другие федерации могут, чем мы хуже?» Без нас лыжный спорт умирает»

Легков заявил, что без россиян лыжный спорт умирает.

Олимпийский чемпион Александр Легков высказался об объединении лыжных федераций России.

Легков вошел в президиум объединенной Федерации лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР).

— Многие виды спорта объединяются и пришло время объединяться лыжным видам спорта. Тут стоит задуматься о развитии, что нужно делать больше и лучше.

Ханты‑Мансийский автономный округ не последний для меня регион, я там долгое время выступал, у меня есть друзья оттуда. Есть Московский регион, где я работаю. Интерес к лыжным гонкам большой, много людей этим видом спорта занимаются. Мне кажется, пора уже включаться в процесс и делать что‑то полезное.

Я искренне надеюсь, что мы вернемся на международную арену большим составом. Есть нюансы и моменты, которые не все до конца понимают. В видах спорта, где допускают с флагом и гимном, принимают решения больше страны не из Европы. С лыжными видами будет сложнее: у нас очень много европейцев и скандинавов.

Я искренне надеюсь, что все получится. Но с таким руководителем, как Дмитрий Свищев, можно работать, плюс Елена Валерьевна (Вяльбе) и я, который любит лыжный спорт. Все должно получиться.

— Что можно сделать до конгресса?

— Если на международном уровне увидят, что мы входим в президиум, участвуем в развитии спорта и принимаем решения, то наш опыт и наше общение в прошлом должны повлиять. На сегодняшний день нам пишут, мы общаемся, задают вопросы, это тоже очень важный момент. Мы ждем возвращения и хотим соревноваться.

Верим, что (FIS) впереди планеты всей, пусть они скажут: «Если другие федерации могут, чем мы хуже?» В остальном: нам надо делать свою работу, соревноваться. Без нас лыжный спорт умирает, — сказал Легков.

