Сегодня на чемпионате мира по лыжным гонкам в Лахти прошел женский скиатлон. Победу одержала норвежка Марит Бьорген. Россиянка Юлия Чекалева финишировала седьмой.

Лыжные гонки

Чемпионат мира

Лахти, Финляндия

Женщины

Скиатлон

1. Марит Бьорген (Норвегия) – 37.57,5

2. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 4,8

3. Шарлотте Калла (Швеция) – 32,0

4. Натали фон Зибенталь (Швейцария) – 1.05,0

5. Хайди Венг (Норвегия) – 1.05,1

6. Тереза Штадлобер (Австрия) – 1.05,4

7. Юлия Чекалева (Россия) – 1.05,7