Лыжи. Чемпионат мира. Бьорген выиграла скиатлон, Пярмякоски – 2-я, Калла – 3-я, Чекалева – 7-я
Сегодня на чемпионате мира по лыжным гонкам в Лахти прошел женский скиатлон. Победу одержала норвежка Марит Бьорген. Россиянка Юлия Чекалева финишировала седьмой.
Лыжные гонки
Чемпионат мира
Лахти, Финляндия
Женщины
Скиатлон
1. Марит Бьорген (Норвегия) – 37.57,5
2. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 4,8
3. Шарлотте Калла (Швеция) – 32,0
4. Натали фон Зибенталь (Швейцария) – 1.05,0
5. Хайди Венг (Норвегия) – 1.05,1
6. Тереза Штадлобер (Австрия) – 1.05,4
7. Юлия Чекалева (Россия) – 1.05,7
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