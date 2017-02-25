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    Лыжи. Чемпионат мира. Бьорген выиграла скиатлон, Пярмякоски – 2-я, Калла – 3-я, Чекалева – 7-я

    Теги результаты Марит Бьорген лыжные гонки чемпионат мира сборная России жен (лыжные гонки) Астрид Якобсен Юлия Чекалева сборная Норвегии жен Шарлотте Калла сборная Швеции жен сборная Финляндии жен Анна Хааг сборная США жен сборная Австрии жен Криста Пярмякоски (Лахтенмяки) Полина Медведева (Кальсина) Анастасия Седова Хайди Венг Анне Кюлленен Джессика Диггинс Ингвильд Флюгстад Остберг Стина Нильссон Тереза Штадлобер Лаура Мононен Элизабет Стивен сборная Швейцарии жен Анна Медведева Натали фон Зибенталь

    Сегодня на чемпионате мира по лыжным гонкам в Лахти прошел женский скиатлон. Победу одержала норвежка Марит Бьорген. Россиянка Юлия Чекалева финишировала седьмой.

    Лыжные гонки

    Чемпионат мира

    Лахти, Финляндия

    Женщины

    Скиатлон

    1. Марит Бьорген (Норвегия) – 37.57,5
    2. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 4,8
    3. Шарлотте Калла (Швеция) – 32,0
    4. Натали фон Зибенталь (Швейцария) – 1.05,0
    5. Хайди Венг (Норвегия) – 1.05,1
    6. Тереза Штадлобер (Австрия) – 1.05,4
    7. Юлия Чекалева (Россия) – 1.05,7

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