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    Бывший врач сборной США по гимнастике осужден на 60 лет за хранение детской порнографии

    Теги происшествия сборная США жен Ларри Нассар

    Бывший врач сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассар осужден на 60 лет за хранение детской порнографии.

    Данное решение вынес федеральный судья города Гранд-Рапидс, штат Мичиган.

    Нассар признал, что в период с 2003 по 2016 год он хранил тысячи снимков и видеозаписей с детской порнографией.

    Он также обвиняется в сексуальных домогательствах по отношению к молодым спортсменкам. Нассар признал свою вину в семи обвинениях. Всего против него было выдвинуто 130 исков от разных женщин. Среди пострадавших от действий Нассара – олимпийские чемпионки Александра Райсман, Габриэлле Дуглас и Маккайла Мароуни.

    Слушания по делу о домогательствах пройдут в январе 2018 года.

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