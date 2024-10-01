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Непобедимые в этом сезоне «Арсенал» и «ПСЖ» встречаются в Лиге чемпионов. Чего ожидать от игры?

Многие ещё не успели отойти от 9:2 в Мюнхене, от краха «Барселоны» в Монако и от доминации «Ливерпуля» в Милане, а тут уже подоспел второй тур ЛЧ в новом формате. В первый игровой день выделяются сразу две игры: «Байер» – «Милан» и «Арсенал» – «ПСЖ». О второй сегодня и говорим в этом тексте.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета связан с обеими командами. За лондонцев он провёл 150 матчей в качестве игрока и завершил там карьеру. А в качестве менеджера клуба матч с «ПСЖ» станет для него уже 240-м. В Париже испанец тоже поиграл – в аренде в сезоне-2001/02. Между собой эти два клуба в официальных встречах играли лишь дважды – в рамках группового этапа ЛЧ-2016/17. Артета как раз перед этим сезоном завершил карьеру, а сыграли команды 1:1 в Париже и 2:2 – в Лондоне. Обе команды пробились в плей-офф: и «Арсенал» Венгера, и «ПСЖ» Эмери.

Прошло 8 лет, а не поменялось только то, что Маркиньос тащит парижан в обороне. Вообще «ПСЖ» по ощущениям от ухода Мбаппе только выиграл. Не в финансовом плане, конечно, а в игровом. Сполна раскрываются Барколя и Дембеле, линия полузащиты стала только сильнее, а Асенсио, непривычно играющий форварда, просто не портит картины. Представляется вероятным, что «ПСЖ» с Луисом Энрике в этом сезоне ещё спокойнее выиграет Лигу 1, чем когда это было с Мбаппе.

В первом туре ЛЧ команда принимала удивившую в прошлом сезоне «Жирону». Парижане выиграли всего 1:0, но сколько же моментов было. Особенно запомнились классические моменты Дембеле, когда при выходе 1 на 1 с вратарём у него напрочь отключается умение завершать. Ну и вратарь испанцев Гассанига спасал, пока не случилась его же роковая ошибка на 90-й минуте, которая и спасла парижан от обидной ничьи.

«Арсенал» же в первом туре Лиги чемпионов ездил в Бергамо к «Аталанте». Той самой, которая грохнула непобедимый «Байер» в финале Лиги Европы прошлого сезона. И для Артеты этот матч не стал победным – 0:0. Команды играли абсолютно на равных, а Матео Ретеги из «Аталанты» ещё и не забил пенальти на 51-й минуте. Так что скорее команда Гасперини была ближе к трём очкам, чем лондонцы.

В английском чемпионате у «Арсенала» пока идёт неплохо. Лишь два раза потеряли очки – с «Брайтоном» и с «Манчестер Сити». В обоих случаях «пушкари» играли в меньшинстве полматча. А против команды Гвардиолы практически удержали победу, но праздник в северном Лондоне накрылся голом Джона Стоунза на восьмой минуте компенсированного времени.

В предстоящем противостоянии фаворитом видится «Арсенал». Букмекерская компания Tennisi.kz предлагает коэффициент 1.76 на их победу, 3.96 – на ничью, а за 4.90 идёт выигрыш «ПСЖ».

Ещё можно присмотреться к ставке «Угловые. Победа «ПСЖ» с форой +1.5» с коэффициентом 2.19 от Tennisi.kz, ведь парижане не проигрывают по угловым с разницей в два или более мяча в 18 матчах из последних 20.

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Опубликовано: Александр Алферьев
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