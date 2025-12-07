«Ванкувер» обыграл «Миннесоту» и ушел с последнего места в НХЛ – теперь там «Нэшвилл». Рятю набрал 2+1, Петтерссон не сыграл из-за травмы на разминке

«Ванкувер» обыграл «Миннесоту» и ушел с последнего места в НХЛ.

«Ванкувер» обыграл «Миннесоту» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Этот успех позволил «Кэнакс» уйти с последнего места в общей таблице лиги. У канадского клуба стало 25 очков в 29 играх, у «Нэшвилла », сегодня проигравшего «Каролине», 24 в 28.

Первой звездой встречи был назван форвард «Ванкувера » Аату Рятю , набравший 3 (2+1) очка. В этой игре 23-летний финн забросил больше шайб, чем в предыдущих 25 в сезоне (1).

Форвард канадского клуба Элиас Петтерссон не сыграл из-за травмы верхней части тела, полученной на предыгровой разминке.

Этот матч мог стать для 27-летнего шведа 500-м за карьеру в лиге в рамках регулярок. В текущем сезоне у него 22 (8+14) балла в 28 играх при полезности «минус 7».