Глава «Торпедо» о 1-й части сезона: «Все идет по плану. Сделаем все, чтобы это был лучший спортивный результат в истории клуба в КХЛ»
Глава «Торпедо» оценил результаты клуба в сезоне-2024/25.
Председатель правления «Торпедо», руководитель АНО «Центр управления и развития спорта в Нижегородской области» Максим Гафуров оценил результаты клуба в регулярном чемпионате.
На данный момент «Торпедо» занимает 4-е место в таблице Запада.
– Как оцените первую часть сезона в исполнении ХК «Торпедо»?
– Все идет по плану. Много работы было проделано и еще предстоит сделать.
Я бы не стал говорить про задачи, оставим их внутри. Сделаем все, чтобы это был лучший спортивный результат в истории «Торпедо» в КХЛ, – сказал Гафуров.
