Глава «Торпедо» о 1-й части сезона: «Все идет по плану. Сделаем все, чтобы это был лучший спортивный результат в истории клуба в КХЛ»

Глава «Торпедо» оценил результаты клуба в сезоне-2024/25.

Председатель правления «Торпедо», руководитель АНО «Центр управления и развития спорта в Нижегородской области» Максим Гафуров оценил результаты клуба в регулярном чемпионате.

На данный момент «Торпедо» занимает 4-е место в таблице Запада.

– Как оцените первую часть сезона в исполнении ХК «Торпедо»?

– Все идет по плану. Много работы было проделано и еще предстоит сделать.

Я бы не стал говорить про задачи, оставим их внутри. Сделаем все, чтобы это был лучший спортивный результат в истории «Торпедо» в КХЛ, – сказал Гафуров.