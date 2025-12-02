Норрис с 2+1 в первом матче после травмы, Тоффоли с 2+2 и Кросби с дублем – звезды дня в НХЛ

Джош Норрис. Тайлер Тоффоли и Сидни Кросби – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ .

Третья звезда – капитан «Питтсбурга » Сидни Кросби с дублем в ворота «Филадельфии» (5:1). Форвард вошел в топ-3 в гонке снайперов в этом сезоне.

Вторая звезда – форвард «Сан-Хосе» Тайлер Тоффоли с 4 (2+2) очками в матче против «Юты» (6:3).

Первая звезда – форвард «Баффало » Джош Норрис с 3 (2+1) очками в матче против «Виннипега» (3:1). Игрок сыграл впервые после травмы живота, из-за которой пропустил 24 игры.