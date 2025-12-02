Норрис с 2+1 в первом матче после травмы, Тоффоли с 2+2 и Кросби с дублем – звезды дня в НХЛ
Джош Норрис. Тайлер Тоффоли и Сидни Кросби – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ.
Третья звезда – капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби с дублем в ворота «Филадельфии» (5:1). Форвард вошел в топ-3 в гонке снайперов в этом сезоне.
Вторая звезда – форвард «Сан-Хосе» Тайлер Тоффоли с 4 (2+2) очками в матче против «Юты» (6:3).
Первая звезда – форвард «Баффало» Джош Норрис с 3 (2+1) очками в матче против «Виннипега» (3:1). Игрок сыграл впервые после травмы живота, из-за которой пропустил 24 игры.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости