Аскаров выиграл 8-й матч в ноябре и повторил рекорд Набокова по победам за месяц среди новичков «Сан-Хосе»

Ярослав Аскаров повторил рекорд Евгения Набокова.

Вратарь «Сан-Хосе » Ярослав Аскаров отразил 32 из 34 в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера » (3:2).

Российский голкипер одержал восьмую победу в ноябре и повторил рекорд Евгения Набокова по победам среди новичков в истории клуба за календарный месяц.

В этом месяце «Шаркс» проведут еще один матч – 30 ноября против «Вегаса».

В нынешнем сезоне Аскаров сыграл 16 матчей в чемпионате НХЛ , одержал 9 побед, пропуская в среднем 2,96 шайбы и отражая 90,7% бросков.