Вратарь «Анахайма» Достал выбыл на 2-3 недели из-за травмы. Хуссо впервые в сезоне сыграл за «Дакс» – пропустил 4 шайбы от «Лос-Анджелеса» и выиграл серию буллитов

Вратарь «Анахайма» Лукаш Достал пропустит 2-3 недели из-за травмы верхней части тела.

В текущем сезоне НХЛ 25-летний чех провел 17 игр в регулярном чемпионате – 11 побед и 6 поражений при 90,4% сэйвов и коэффициенте надежности 2,81.

Клуб вызвал из АХЛ 30-летнего Вилле Хуссо . Матч против «Лос-Анджелеса » (5:4 Б) стал для финна первым за «Дакс» в этом сезоне.

Он отразил 23 из 27 бросков и записал в актив победу за счет удачной серии буллитов, в которой не пропустил после 2 попыток «Кингс».

Таким образом, пока Достал будет восстанавливаться, вратарский тандем «Анахайма » составят Петр Мразек и Хуссо.