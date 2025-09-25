Пыленков о старте «Динамо»: «Не то, что от нас ожидают, выправляем ситуацию. Всегда бьемся за болельщиков и эмблему на груди»

Даниил Пыленков высказался о результатах «Динамо» на старте Fonbet КХЛ.

Команда под руководством Алексея Кудашова выиграла 3 матча подряд, до этого у бело-голубых было 4 поражения в 5 играх на старте сезона. «Динамо» занимает 7-е место на Западе, набрав 9 очков.

– В СМИ много обсуждалась возможная отставка Кудашова, как команда реагировала на это?

– Слухи есть слухи, но мы всегда выходим и бьемся за болельщиков и эмблему на груди. Понимали, что такой старт – это не то, что от нас ожидают, но сейчас потихоньку выправляем ситуацию.

– Можно сказать, что отдельной мотивации добавляло желание сыграть и за тренера?

– Конечно, – сказал защитник «Динамо » Даниил Пыленков .