  • Пыленков о старте «Динамо»: «Не то, что от нас ожидают, выправляем ситуацию. Всегда бьемся за болельщиков и эмблему на груди»
1

Пыленков о старте «Динамо»: «Не то, что от нас ожидают, выправляем ситуацию. Всегда бьемся за болельщиков и эмблему на груди»

Даниил Пыленков высказался о результатах «Динамо» на старте Fonbet КХЛ.

Команда под руководством Алексея Кудашова выиграла 3 матча подряд, до этого у бело-голубых было 4 поражения в 5 играх на старте сезона. «Динамо» занимает 7-е место на Западе, набрав 9 очков.

– В СМИ много обсуждалась возможная отставка Кудашова, как команда реагировала на это?

– Слухи есть слухи, но мы всегда выходим и бьемся за болельщиков и эмблему на груди. Понимали, что такой старт – это не то, что от нас ожидают, но сейчас потихоньку выправляем ситуацию.

– Можно сказать, что отдельной мотивации добавляло желание сыграть и за тренера?

– Конечно, – сказал защитник «Динамо» Даниил Пыленков.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
