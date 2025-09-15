  • Спортс
  • Кручинин об Исакове в «Торпедо»: «Хороший тренер и человек. С уважением относится к игрокам. Будем играть за него, чтобы дебютный сезон в КХЛ стал удачным»
Кручинин об Исакове в «Торпедо»: «Хороший тренер и человек. С уважением относится к игрокам. Будем играть за него, чтобы дебютный сезон в КХЛ стал удачным»

Алексей Кручинин сказал, что ему нравится работать с Алексеем Исаковым.

Форвард «Торпедо» ответил на вопросы после победы над «Спартаком» (4:3 ОТ) в FONBET КХЛ.

– Переломили игру за счет командной работы, веры в себя. Старались не обращать внимания на моменты, которые у нас не получались, и продолжали методично работать, ждали своего шанса. Удачно забили свои моменты. В конце матча сработало большинство.

– Прошлый сезон вы выступали за «Северсталь». Вернулись обратно в Нижний Новгород. Что для вас значит это возвращение? 

– Хорошие эмоции. Много друзей здесь. Знакомый город, болельщики. Очень рад, что вернулся. Все положительно. Буду помогать команде, чтобы выигрывали как можно чаще. 

– Алексей Геннадьевич Исаков проводит дебютный сезон в КХЛ в качестве главного тренера. Что можете выделить из совместной работы, есть что-то новое в общении, тренировочном процессе? 

– Алексей Геннадьевич – хороший тренер и человек. С уважением относится к игрокам и доносит информацию до нас, что надо выполнять на льду. Будем играть за него, поддерживать и чтобы дебютный сезон в КХЛ стал удачным. В тактике много нюансов, поэтому быстро не получится объяснить, – сказал Кручинин

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Legalbet
