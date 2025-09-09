  • Спортс
Тренер «Амура» Гальченюк о поражении от «Барыса»: «Говорил, что будет интересный матч, так и получилось. Захватывающая игра, команды заслужили по очку»

Главный тренер «Амура» Александр Гальченюк высказался о поражении от «Барыса».

Команда из Хабаровска проиграла матч FONBET КХЛ по буллитам (3:4 Б).

– Говорил перед игрой, что будет интересный матч, так и получилось. Захватывающая игра, где‑то мы вели, где‑то они. Команды заслужили по очку.

– Какой момент стал ключевым, где ваша команда надломилась?

– Такого эпизода не было. Инициатива перешла на сторону «Барыса», но мы ждали, когда это закончится, когда вернем ее себе. Мы не проиграли по щелчку.

– Как «Амур» восстанавливается после дальних выездов в Казахстан?

– Конечно, уменьшаем нагрузку и тренировки. Вчера ледовая тренировка была отменена, только 20 минут активация, вместе потянулись, размялись. Сегодня пришлось покататься 15 минут, потому что не хочется больше времени тратить на это, природу не обмануть. Перелеты сказываются, но мы не считаем это поблажкой, – сказал Гальченюк.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
