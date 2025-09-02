Кручинин о задачах: «Нужно реабилитироваться и показать лучший результат в истории «Торпедо» в КХЛ. Речь не идет о том, чтобы просто попасть в плей-офф»
Алексей Кручинин ответил на вопрос о задачах «Торпедо» на новый сезон.
– Какие у вас ожидания от следующего сезона?
– Будет переезд на новую арену. Также у нас новый тренерский штаб. Нужно реабилитироваться за прошлый сезон и показать лучший результат в истории «Торпедо» в КХЛ.
Задачи пусть руководство ставит, а мы будем выкладываться и решать их. Все понимают, что речь не идет о том, чтобы просто попасть в плей-офф и вылететь в первом раунде.
Задачи будут самыми высокими, – сказал нападающий «Торпедо».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
