Артюхин о предсезонке КХЛ: «Все команды хорошо смотрелись, но я бы выделил ЦСКА. Он уверенно выглядел во всех матчах»
Евгений Артюхин отметил выступление ЦСКА в предсезонных матчах.
«У всех клубов разные нагрузки. Кто-то выйдет на пик в начале чемпионата или в его середине, кто-то же сейчас наоборот, выглядит свежее.
Все команды хорошо смотрелись на предсезонке, но я бы выделил ЦСКА, который выиграл Кубок мэра Москвы.
Он уверенно смотрелся во всех матчах. «Спартак», хоть и занял четвертое место, заиграл много новичков и молодых ребят, которые пока притираются. В целом, рано пока делать выводы по предсезонным матчам», – сказал бывший игрок сборной России и клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
