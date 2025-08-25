Вячеслав Козлов о том, что мог бы войти в штаб «Локомотива»: «Мы с Хартли виделись, но про работу не говорили. Сам я не навязывался»

Вячеслав Козлов сказал, что его не звали на работу в «Локомотив».

Ранее бывший тренер «Динамо» был уволен с поста главного тренера «Сочи». Он не провел ни одного матча во главе команды.

– Многие ждали вас в «Локомотиве», куда пришел знакомый вам Боб Хартли, и где нет тренера по нападающим. Почему вы приехали в Омск не в штабе ярославцев?

– Мы разговаривали с Бобом. Виделись с ним в Омске (на тренерском семинаре – Спортс). Но пока мы про работу с ним не говорили. Обсуждали другие вещи.

Сам я не навязывался. Если бы была такая возможность, Боб сам бы завел соответствующий разговор, – сказал Козлов .