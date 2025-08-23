Вячеслав Козлов о Галлане в «Шанхае»: «Системный и требовательный тренер – у него будет дисциплинированная и работящая команда»

Вячеслав Козлов высказался о появлении Жерара Галлана в КХЛ.

Канадский специалист стал главным тренером «Шанхай Дрэгонс».

– СМИ вас сватали в «Шанхай Дрэгонс».

– Даже не общался ни с кем из этого клуба. Не было ни одного разговора. Последний раз, когда я видел Жерара Галлана – это 1992 год, когда мы вместе играли за «Детройт».

– Как относитесь к приезду Галлана в КХЛ?

– Я следил за его карьерой в НХЛ. Он требовательный тренер. Команды у него агрессивные. Будет интересно! Вопрос, как он адаптируется.

С одной стороны, они поздно собрались и только начинают тренировки, а с другой – у них больше возможностей в плане приглашения иностранцев, чем у российских клубов.

Если с деньгами у «Шанхая» все нормально, то процесс адаптации, конечно, пройдет попроще.

– Что Галлан может дать нашей лиге?

– Я думаю, что он системный и требовательный тренер. У него будет дисциплинированная и работящая команда, – сказал тренер Вячеслав Козлов .