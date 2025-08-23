Вячеслав Козлов о Галлане в «Шанхае»: «Системный и требовательный тренер – у него будет дисциплинированная и работящая команда»
Канадский специалист стал главным тренером «Шанхай Дрэгонс».
– СМИ вас сватали в «Шанхай Дрэгонс».
– Даже не общался ни с кем из этого клуба. Не было ни одного разговора. Последний раз, когда я видел Жерара Галлана – это 1992 год, когда мы вместе играли за «Детройт».
– Как относитесь к приезду Галлана в КХЛ?
– Я следил за его карьерой в НХЛ. Он требовательный тренер. Команды у него агрессивные. Будет интересно! Вопрос, как он адаптируется.
С одной стороны, они поздно собрались и только начинают тренировки, а с другой – у них больше возможностей в плане приглашения иностранцев, чем у российских клубов.
Если с деньгами у «Шанхая» все нормально, то процесс адаптации, конечно, пройдет попроще.
– Что Галлан может дать нашей лиге?
– Я думаю, что он системный и требовательный тренер. У него будет дисциплинированная и работящая команда, – сказал тренер Вячеслав Козлов.